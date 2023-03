Τραγωδία στα Τέμπη - ΚΙΣΕ: Συλλυπητήρια και δωρεά αίματος προς τα θύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος θρηνεί για τους νέους που χάθηκε ή τραυματίστηκε στα Τέμπη.

Τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο σε τέτοιες στιγμές.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο Ελληνικός Εβραϊσμός συμμετέχουν στο τριήμερο εθνικό πένθος για τον τραγικό θάνατο τόσων συνανθρώπων μας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη» επισημαίνει στην ανακοίνωσή του.

Και προσθέτει: «Σε άμεση κινητοποίηση, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Αθηνών έχουν τεθεί από χθες στη διάθεση των Αρχών για κάθε απαραίτητη υποστήριξη, και μετέχουμε όλοι στην εκστρατεία αιμοδοσίας για τις ανάγκες των τραυματιών.

Με οδύνη εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και ολόψυχα ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες».

Today I answered a call to donate blood for the injured in the tragic #traincrash. We can all help. #tempi



Σήμερα ανταποκρίθηκα σε έκκληση για #αιμοδοσία για τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος.Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. #Τεμπη @IsraelMFA @GreeceMFA pic.twitter.com/7Pu4ASCLSW