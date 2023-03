Πολιτική

Καναδάς: Νέα Πρέσβης στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα ΥΠΕΞ με τη νέα Καναδή ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο τη νέα πρεσβευτή του Καναδά στην Ελλάδα, Καρίν Ασελίν (Karine Asselin). Κατά τη συνάντηση, ο Ν. Δένδιας ευχήθηκε στην Καναδή πρέσβη καλή επιτυχία στη θητεία της. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας εντός των διεθνών οργανισμών, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, η Ουκρανία, η Ανατολική Μεσόγειος, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της, η Καναδή πρέσβης εξέφρασε συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα, σε χθεσινή της ανάρτηση, η Καρίν Ασελίν ενημέρωνε πως η σημαία στην πρεσβεία του Καναδά στην Αθήνα κυματίζει μεσίστια σε ένδειξη αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό και τόνιζε: «Θρηνούμε με τον στενό μας φίλο και σύμμαχο».

Υποδέχθηκα τη νέα Πρέσβη του Καναδά, K.Asselin & της ευχήθηκα καλή επιτυχία στη θητεία της. (1/2) pic.twitter.com/yQww0p8yTB — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 2, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Μαθητές σχολείων έγραψαν με τις τσάντες τους “Πάρε όταν φτάσεις” (εικόνες)

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 82 θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Καιρός: Ποιες περιοχές θα “πνιγούν” από τη σκόνη την Παρασκευή