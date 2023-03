Κόσμος

Μακελειό στο Manchester Arena: η MI5 θα μπορούσε να το αποτρέψει

Τις παραλείψεις των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν χειρίστηκαν όπως θα έπρεπε τις πληροφορίες που διέθεταν, ώστε να αποτρέψουν την επίθεση στο Manchester Arena, το 2017, όπου σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι, καταδεικνύει μια πολυαναμενόμενη έκθεση των αρχών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Υπήρξε μια σημαντική, χαμένη ευκαιρία, για να δράσουμε, κάτι που θα μπορούσε να αποτρέψει την επίθεση» ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας Τζον Σόντερς στην τρίτη και τελευταία έκθεσή του για τη βομβιστική επίθεση, τη χειρότερη στη Βρετανία μετά τις επιθέσεις αυτοκτονίας του 2005 σε μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο.

Είκοσι δύο άνθρωποι –το μικρότερο θύμα ήταν μόλις 8 ετών– σκοτώθηκαν από την έκρηξη και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας πυροδότησε αυτοσχέδια βόμβα μέσα στη Manchester Arena, τη στιγμή που έφταναν στον χώρο πολλοί γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους μετά τη συναυλία της Αριάνα Γκράντε.

«Δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε κανένα συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες (που υπήρχαν) να αποτραπεί η επίθεση», πρόσθεσε ωστόσο ο Σόντερς.

Στις προηγούμενες εκθέσεις του ο Σόντερς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαρές παραλείψεις και λάθη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του χώρου. Διαπίστωσε επίσης ότι ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν πιθανότατα θα είχε επιζήσει αν δεν είχαν γίνει λάθη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η βόμβα πυροδοτήθηκε από τον Σαλμάν Αμπέντι, 22 ετών, που σκοτώθηκε επίσης από ταην έκρηξη. Ο νεότερος αδελφός του, ο Χάσεμ, καταδικάστηκε το 2020 σε κάθειρξη 55 ετών επειδή τον ενθάρρυνε και τον βοήθησε. Ένας τρίτος, μεγαλύτερος αδελφός τους, ο Ισμαήλ, καταδικάστηκε ερήμην τον Ιούλιο επειδή έφυγε από τη Βρετανία και αρνήθηκε να βοηθήσει στην έρευνα. Οι αδελφοί Αμπέντι γεννήθηκαν από Λίβυους γονείς οι οποίοι μετανάστευσαν στη Βρετανία την εποχή που τη Λιβύη κυβερνούσε ο Μουάμαρ Καντάφι.

Ο Σόντερς είπε ότι η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών MI5 έχασε κάποιες ευκαιρίες να σταματήσει την επίθεση και άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκε πληροφορίες με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας.

Ο δικηγόρος έντεκα οικογενειών που έχασαν αγαπημένους τους στην επίθεση είπε ότι τα σφάλματα που επισημαίνονται στην έκθεση είναι απαράδεκτα. «Ως αποτέλεσμα αυτών των σφαλμάτων χάθηκε μια πραγματική πιθανότητα να αποτραπεί αυτή η επίθεση. Για εμάς, είναι ένα κρίσιμο συμπέρασμα», είπε ο Ρίτσαρντ Σκόρερ.

Τα συμπεράσματα του Σόντερς είναι παρόμοια με εκείνα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πληροφοριών και Ασφάλειας που το 2018, στη δική της έκθεση, ανέφερε ότι η MI5 έχασε κάποιες ευκαιρίες να αποτρέψει την επίθεση και δεν πήρε τα μαθήματα που έπρεπε από παλαιότερες τρομοκρατικές επιθέσεις.

