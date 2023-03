Οικονομία

Απεργία σε ΟΣΕ και Προαστιακό σήμερα - Τι θα γίνει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Νέα 24ωρη απεργία εξήγγειλε για σήμερα η ΠΟΣ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φονικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ζητούν.

Νέα 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για σήμερα Παρασκευή 3 Μαρτίου οι εργαζόμενοι στα τρένα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) γνωστοποίησε πως οι εργαζόμενοι στα τρένα προχωρούν σε νέα απεργία. Ως εκ τούτου σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του ΟΣΕ και του Προαστιακού, ενώ κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια σε ΗΣΑΠ και Μετρό.

Όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών & Μέσων Σταθερής Τροχιάς μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεδρίασε σήμερα το πρωί εκτάκτως μαζί με τα Σωματεία – Μέλη της παρουσία και εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψιν τις προτάσεις που κατατέθηκαν, στο έκτακτο Προεδρείο που ακολούθησε ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Σήμερα, 03/3/2023, το Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Σωματεία που το προσωπικό τους εργάζεται στην Hellenic Train) θα προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η Ομοσπονδία με βάση επιστολές της που έχουν σταλθεί σε αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Διοικήσεις, Πολιτικά Κόμματα) όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα συντάξει υπόμνημα με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Σιδηρόδρομο και θα ζητήσει ΑΜΕΣΗ συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών και τα Πολιτικά Κόμματα (το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα).

Στις συναντήσεις θα κατατεθούν εκ νέου οι απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος για την ασφάλεια του Σιδηροδρόμου και της κυκλοφορίας, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ένα σαφή χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για να αποφευχθεί στο μέλλον οποιοδήποτε συμβάν.

Αμέσως μετά τις συναντήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις (χωρίς να αποκλείεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν κριθούν θετικά).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ενημερωθεί όλη η Ελληνική Κοινωνία, όλος ο Σιδηροδρομικός κόσμος για όλα αυτά που η Ομοσπονδία τόσα χρόνια έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν εισακούστηκε σοβαρά».

