Τραγωδία στα Τέμπη: το πανό της Φενέρ με μήνυμα στα ελληνικά (εικόνες)

Πανό συμπαράστασης στην τραγωδία των Τεμπών, ανέβηκε πριν από τον αγώνα της με τη Βίρτους για την Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε ανέβασε και πανό στο γήπεδο της, με μήνυμα συμπαράστασης για την τραγωδία που σημειώθηκε στα Τέμπη.

Ελλάδα είμαστε μαζί σου. La gente se quiere y esto es una prueba de valor. Ojala no pase solo cuando las cosas van mal. Haydi! Πάμε! Vamos! pic.twitter.com/6nz0IcmWc5 — Jose Ramon Alba Benlloch (@Joserra40albben) March 3, 2023

Συγκεκριμένα, ανέβηκε πανό το οποίο έγραφε στα ελληνικά το εξής:

«Ελλάδα είμαστε μαζί σου».

Σημειώνεται, πως το πανό ανέβηκε πριν από τον αγώνα της με τη Βίρτους για την Euroleague.

