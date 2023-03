Αθλητικά

Τραγωδία στα Τέμπη - Τραμπζονσπόρ: Με μπλουζάκια αλληλεγγύης οι παίκτες της (εικόνες)

Ακόμα ένας σύλλογος της Τουρκίας θέλησε να σταθεί στο πλευρό των θυμάτων που άφησε πίσω της η τραγωδία των Τεμπών.

Οι ποδοσφαιριστές της Τραμπζονσπόρ πριν το ματς με την Ουμράνιγεσπορ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super Lig, φόρεσαν μπλουζάκια αλληλεγγύης, γράφοντας «περαστικά γείτονα» με τις σημαίες των δυο χωρών και γραμμένο το μήνυμα και στα τουρκικά.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας, ωστόσο, γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 2-1. Η ομάδα του Αμπντουλάχ Αβτσί, που παρατάχθηκε χωρίς τον Τάσο Μπακασέτα, αλλά με τον Μανώλη Σιώπη – ως το 61’ – στην ενδεκάδα, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 83’ με τον Γιουσούφ Γιαζίσι. Ολοκλήρωσε, μάλιστα, το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Νατσί Ουνουβάρ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή κράτησε την Τραμπζονσπόρ στην έκτη θέση και το -2 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Νωρίτερα, η Φατίχ Καραγκιουμρούκ επικράτησε με 4-3 της Σίβασπορ στο «Βέφα Στάντιουμ», με τον Δημήτρη Γούτα να αγωνίζεται σε όλο το παιχνίδι, να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα και να δίνει και μία ασίστ, για τους ηττημένους φιλοξενούμενους. Στις 18:00 η Φενέρμπαχτσέ φιλοξενείται από την Καϊσέρισπορ.

