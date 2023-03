Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - ΚΝΕ: Τα κέρδη τους, οι νεκροί μας έγραψαν με κεριά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΚΝΕ έξω από τη Βουλή για τα θύματα της τραγωδίας. Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσεις σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε η φωνή» είναι το σύνθημα που δονεί την ατμόσφαιρα στη μεγάλη συγκέντρωση της ΚΝΕ που είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

"Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα με ενόχους κράτος και εταιρεία", τόνισε ο 'Αγγελος Θωμόπουλος, στέλεχος της ΚΝΕ, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ στη συγκέντρωση.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα, θα γίνουμε η φωνή των νεκρών», πρόσθεσε.

Οι συγκεντρωμένοι σχημάτισαν με τσάντες τη φράση «Δεν ξεχνώ» ενώ με αναμμένα κεριά γράφτηκε το σύνθημα «Τα κέρδη τους, οι νεκροί μας».

Σύμφωνα με την Αστυνομία αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Πότε θα γίνει η κηδεία της 28χρονης Ελπίδας - Εντολή να μην ανοίξει το φέρετρο

Η Στεφανίδη πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή