Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Ο Ρονάλντο έστειλε αεροπλάνο με είδη πρώτης ανάγκης

Ο CR7 έδειξε για ακόμη μία φορά το ανθρώπινο πρόσωπο του, κάνοντας μια εντυπωσιακή δωρεά για την υποστήριξη των πληγέντων.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έδειξε για ακόμη μία φορά το ανθρώπινο πρόσωπο του. Συγκλονισμένος από τους καταστροφικούς σεισμούς, που επληξαν πρόσφατα την Τουρκία και την Συρία, με τραγικό απολογισμό περισσότερους από 54.000 νεκρούς, ο διάσημος Πορτογάλος, έκανε μια εντυπωσιακή δωρεά για την υποστήριξη των πληγέντων.

Οπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», ο CR7 έστειλε στις δύο χώρες, σκηνές, δέματα με τρόφιμα, μαξιλάρια, κουβέρτες, παιδικές τροφές, γάλα και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Τα τελευταία χρόνια ο 38χρονος Ρονάλντο, έχει επαναλάβει αρκετές φορές ανάλογες πράξεις, αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη και τον αλτρουισμό του. Το 2020, έκανε μια τεράστια δωρεά στην ΜΚΟ «Save the Children», για την υποστήριξη των παιδιών της Συρίας, ενώ χρηματοδότησε ένα κέντρο καρκίνου στην Πορτογαλία και προσέφερε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε νοσοκομεία της πατρίδας του, κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός. Και τρία χρόνια νωρίτερα, ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ, κάλυψε όλα τα έξοδοα θεραπείας και νοσηλείας ενός βρέφους που έπασχε από εγκεφαλική νόσο.

