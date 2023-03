Οικονομία

Παράνομα διπλώματα: προϊστάμενος και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών στους συλληφθέντες

Ποιο το ποσό που λάμβαναν για τα πλαστά διπλώματα και πώς δρούσε το κύκλωμα.

Μεγάλο κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών διαφόρων τύπων, στη Δυτική Αττική και την Κόρινθο, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 11 άτομα και ειδικότερα ο προϊστάμενος και τρεις υπάλληλοι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και 7 ιδιώτες, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι σχολών οδηγών. Σημειώνεται, ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 199 άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Βαρύνονται, κατά περίπτωση, με τα αδικήματα της σύστασης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ψευδή βεβαίωση και νόθευση σε βαθμό κακουργήματος, δωροδοκία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, στην Κόρινθο, υπάλληλοι της τοπικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και ιδιοκτήτες σχολών οδηγών με τους συνεργάτες τους, εφοδίαζαν έναντι χρημάτων υποψήφιους οδηγούς με άδειες οδήγησης κάθε κατηγορίας, καθώς και διαφόρων τύπων πιστοποιητικά, ακολουθώντας παράτυπη διαδικασία κατά τη θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, στο πλαίσιο σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης. Από την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, προέκυψε η ύπαρξη, επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, προέβαιναν στην παράτυπη έκδοση αδειών οδήγησης, καθώς και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας ή επαγγελματικής επάρκειας ή μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς να τηρείται η απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία, σε τουλάχιστον 194 περιπτώσεις υποψηφίων.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για να πετύχουν τον σκοπό τους, ακολουθούσαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συγκεκριμένο τρόπο δράσης, στη θεωρητική εκπαίδευση και ανάλογα με την άδεια οδήγησης. Συγκεκριμένα, υποδείκνυαν στους εξεταζόμενους τις σωστές απαντήσεις, επέλεγαν απ΄ευθείας οι ίδιοι τις σωστές απαντήσεις, μοίραζαν τις σωστές απαντήσεις σε μικρά κομμάτια τεμάχια χαρτιού, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στα φύλλα εξέτασης των υποψηφίων, αντικαθιστούσαν το φύλλο εξέτασης των υποψηφίων με άλλο που περιείχε τις σωστές απαντήσεις ενώ, επίσης, παρείχαν την δυνατότητα στους υποψηφίους να μην παρουσιαστούν στη γραπτή δοκιμασία και να θεωρηθούν επιτυχόντες.

Όσον αφορά στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πορεία), αρκούσε μία τυπική ολιγόλεπτη παρουσία των εξεταζομένων ενώπιον της επιτροπής, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που οι υποψήφιοι δεν εμφανίζονταν κατά τη δοκιμασία αυτή και θεωρούνταν επιτυχόντες.

Σχετικά με το κόστος για την έκδοση των αδειών ικανότητας οδήγησης κυμαινόταν ανάλογα με την κατηγορία της αιτούμενης άδειας, καθώς και με τη διαδικασία που θα ακολουθούνταν. Διευκρινίζεται, ότι το ποσό που λάμβανε η σχολή διαφοροποιούνταν σε περίπτωση που μεσολαβούσε τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στη σχολή οδήγησης και τον εξεταζόμενο.

Τα ποσά, πάντως, κυμαίνονταν, ανάλογα με την άδεια, από 1.200 έως 2.500 ευρώ.

Η καταβολή των χρημάτων για την έκδοση της άδειας ικανότητας οδήγησης γινόταν από τους υποψηφίους οδηγούς τμηματικά. Αρχικά με προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο ποσό που είχε συμφωνηθεί και το οποίο προοριζόταν για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, καταβαλλόταν την ημέρα της εξέτασης. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο υποψήφιος διέμενε σε άλλη περιοχή, η προκαταβολή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονταν μέσω εταιριών ταχυμεταφορών, Κ.Τ.Ε.Λ, τράπεζας ή εταιρειών ταχυπληρωμών. Σημειώνεται, ότι η περαιτέρω διακίνηση των χρηματικών ανταλλαγμάτων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών γινόταν με μέριμνα των ιδιοκτητών των σχολών οδήγησης.

Όσον αφορά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Μαρτίου 2023, ενώ σε συρτάρι γραφείου αίθουσα εξέτασης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κομμάτια χαρτιού και φύλλα τύπου Α4, που περιείχαν απαντήσεις ερωτήσεων θεμάτων εξέτασης και δύο σακούλες με όμοιο περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛΑΣ, ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, όταν τον πλησίασαν αστυνομικοί και του δήλωσαν την ιδιότητά τους, επιβιβάστηκε ως οδηγός σε ταξί και κινήθηκε εναντίον τους με ανοιχτή την πόρτα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τουλάχιστον ενός αστυνομικού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη χθες, Σάββατο 4 Μαρτίου, όταν εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Εισαγγελία όπου είχαν οδηγηθεί οι συγκατηγορούμενοί του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους άσκησης επαγγέλματος, καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 199.265 ευρώ, 300 δολάρια Η.Π.Α, πλήθος σημειωματάριων και χειρόγραφων σημειώσεων που αφορούν χρηματικά ποσά και στοιχεία υποψηφίων, κινητά τηλέφωνα και διάφορα ψηφιακά πειστήρια με ηλεκτρονικά καταχωρημένα στοιχεία υποψηφίων και καταφανώς πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, τα κέρδη που αποκόμισαν παράνομα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Ιούνιο του 2022, κυμαίνονται από 292.800 έως 610.000 ευρώ.

Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

