Τραγωδία στα Τέμπη: Διασώστες του ΕΚΑΒ περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις πρώτες στιγμές της φρίκης

Οι πρώτοι διασώστες που έφθασαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τη φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, μίλησαν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ηταν 11:25 το βράδυ της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου όταν σήμανε συναγερμός στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας στη Λάρισα, καθώς είχε γίνει γνωστή η μοιραία σύγκρουση τρένων στα Τέμπη με τους δεκάδες νεκρούς.

Ο γιατρός του ΕΚΑΒ ο Θανάσης Αναστασίου και ο διασώστης Νίκος Πατσιάς είναι από τους πρώτους που φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας.

Όπως περιγράφει ο δεύτερος στην κάμερα του ΑΝΤ1, "φτάνοντας αντικρίσαμε φωτιά από το βαγόνι του κυλικείου πολλή φωτιά πολύ καπνό και ανθρώπους στο χωράφι στο σκοτάδι ήταν σαν μία ταινία τρόμου που δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους".

Ο Θανάσης Αναστασίου, αποκαλύπτει με τη σειρά του: "Με το που φτάνουμε εκεί βλέπουμε φωτιά καταλαβαίνουμε ότι ήταν σύγκρουση. Cut είδα μία τεράστια φωτιά είδα να καίγονται βαγόνια και να βγαίνουν άνθρωποι από τα πίσω βαγόνια ματωμένη και να ανεβαίνουν την πλαγιά".

Άμεσα ρίχνονται στη μάχη ο στόχος ένας να σώσουν όσο περισσότερες ζωές μπορούν.

Την ίδια ώρα το τηλεφωνικό κέντρο σπάει ήδη, οι διαβιβαστριες βάρδιας έχουν ειδοποιήσει όλους τους φορείς και τα νοσοκομεία της πόλης μπαίνουν σε συναγερμό.

Όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 η κ. Λυμπεροπούλου, διαβιβάστρια, "στην αρχή νομίζαμε ότι είναι μία φάρσα όλο αυτό δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πραγματικά συμβαίνει... από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ψυχραιμία κοιταχτήκαμε με τη συναδέλφισσα και είπαμε τώρα τρέχουμε να τακτοποιήσουμε όλο το σύστημα."

Στον τόπο της τραγωδίας φτάνουν 45 ασθενοφόρα και πέντε γιατροί και ξεκινά το δύσκολο έργο της διαλογής των ασθενών.

Για τις πρώτες τραγικές στιγμές του δυστυχήματος μίλησε και ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας: "Είναι τρομερά δύσκολο να αποφασίσεις να αφήσεις ανθρώπους στον τόπο του σημείου και να επιλέξεις κάποιον άλλον ο οποίος αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Πατσιάς, διασώστης, τονίζει ακόμη: "Πήραμε τους βαρέως πάσχοντες με μέσα και πρωτόκολλα γιατί είχαμε μάχη με το χρόνο ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες" και συνεχίζει, "Όταν κατέβεις από το ασθενοφόρο σταματάει να είσαι άνθρωπος και είσαι επαγγελματίας και βάζεις σε πλάνο και τάξη τις γνώσεις σου για να ανταπεξέλθεις".

Εκπαίδευση, πρωτόκολλα, εμπειρία, ομαδικότητα, επαγγελματισμός. Αυτά ήταν τα όπλα τους απέναντι στη φρίκη.

Όσο η τραγική είδηση μαθαίνεται, τόσο το τηλεφωνικό κέντρο κατακλύζεται από τηλεφωνήματα συγγενών, με τα όσα αναφέρουν οι εργαζόμενοι που είχαν να διαχειριστουν την τραγωδία να συγκλονίζουν.

"Είχαν αγωνία έκλαιγαν ......ακόμα παραλαμβάναμε cut είχαμε ονόματα ανθρώπων δεν θα μπορούσαμε να πούμε ονόματα ήταν πολύ δύσκολη η θέση η δική μας" περιγράφει η κ Λυμπεροπούλου.

Στο σημείο συνεχίζουν να φτάνουν ασθενοφόρα και το ξημέρωμα όσοι έχουν επιζήσει έχουν ήδη μεταφερθεί στα νοσοκομεία.

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης περιγράφει τις ανατριχιστικές σκηνές που αντίκρισε. "Εμείς είχαμε το δύσκολο έργο της μεταφοράς των θυμάτων οι περισσότεροι απανθρακωμένοι διαμελισμένοι", είπε. Ο Γιάννης Γούλας πρόεδρος εργαζομένων με τη σειρά του τόνισε: "Σαν να ανοίγεις την πόρτα και να μπαίνεις σε έναν άλλο χώρο ο οποίος είναι η κόλαση αυτό αισθανόμασταν αυτό βλέπει αυτό του μένει όσες μέρες και να περάσουν δεν ξεχνιέται".

Οι άνθρωποι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας έζησαν την κόλαση. Συνεχίζουν να σπεύδουν για να σώσουν ζωές μέσα τους όμως ζουν και ξαναζούν τις ώρες της φρίκης...

Σήμερα με το τέλος της επιχείρησης απομάκρυνσης των βαγονιών οι διασώστες του ΕΚΑΒ μαζί με πυροσβέστες αλλά και όσους επιχείρησαν κράτησαν ενός λεπτού σιγή στο σημείο της εφιαλτικής σύγκρουσης.

