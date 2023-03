Οικονομία

Νορβηγία: Ρεκόρ εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λόγω του οποίου εκτοξεύτηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου.

Το νορβηγικό κράτος συγκέντρωσε πέρυσι έσοδα ρεκόρ από το πετρέλαιο και το αέριο, κυρίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία ο οποίος συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του αερίου σε ιστορικά ύψη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του νορβηγικού ινστιτούτου στατιστικής SSB, το κράτος εισέπραξε 1,457 τρισεκατομμύριο κορώνες (131 δισεκ. ευρώ) που συνδέονται με τους υδρογονάνθρακες, «μακράν το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ». Σε σύγκριση, το εν λόγω ποσό είναι τριπλάσιο απ' ό,τι το 2021 (498 δισεκ. κορώνες).

Εξαιτίας της μείωσης των ρωσικών προμηθειών και της αύξησης των εξαγωγών της, η Νορβηγία έγινε το 2022 ο μεγαλύτερος πάροχος φυσικού αερίου της Ευρώπης, επωφελούμενη ταυτόχρονα από την άνοδο των τιμών, που έφθασαν το καλοκαίρι σε ύψος ρεκόρ.

Αυτά τα εξαιρετικά έσοδα προκάλεσαν κάποια σχόλια πως η σκανδιναβική χώρα «επωφελείται από τον πόλεμο», κάτι που το Όσλο απορρίπτει.

Έπειτα από 1 δισεκ. ευρώ πέρυσι, η νορβηγική κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει 75 δισεκ. κορώνες (6,8 δισεκ. ευρώ) σε πολιτική και στρατιωτική αρωγή προς την Ουκρανία για τα επόμενα πέντε χρόνια (2023-2027), δηλαδή 15 δισεκ. κορώνες ετησίως.

Το νορβηγικό κράτος συγκεντρώνει έσοδα από το πετρέλαιο και το αέριο μέσω των φόρων που επιβάλλει στις πετρελαϊκές εταιρείες, τις άμεσες συμμετοχές του στα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου και στις υποδομές (αγωγοί κλπ.) και τα μερίσματα που καταβάλλονται από τη γιγάντια εταιρεία ενέργειας Equinor, της οποίας κατέχει το 67%.

