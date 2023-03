Ιταλία - πολεμική αεροπορία: φονική σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα (βίντεο)

Θρήνος στην πολεμική αεροπορία της Ιταλίας μετά τη σύγκρουση των δ΄΄υο αεροσκαφών στον αέρα.

Δύο πιλότοι της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν όταν συγκρούστηκαν στον αέρα, κοντά στην Ρώμη, τα αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Η είδηση του θανάτου δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας σε αεροπορικό δυστύχημα στην Γκουιντόνια, κοντά στην Ρώμη, μας θλίβει», αναφέρει στην ανακοίνωσή της εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των πιλότων και προς την Πολεμική Αεροπορία.

Οι δύο πιλότοι βρίσκονταν στο πηδάλιο δύο εκπαιδευτικών αεροσκαφών τύπου U-208 και συμμετείχαν σε εκπαιδευτική αποστολή, διευκρινίζει η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά.

Two SIAI-Marchetti 208 military training aircraft of the Italian Air Force collided near Rome. According to media reports, both pilots were killed. One plane crashed into a field near Lake San Giovanni, the other crashed between houses.



No injuries were reported. The causes of… https://t.co/QtDtxBdpPZ pic.twitter.com/8mvQCzFmBJ