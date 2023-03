Life

“The 2Night Show” - Λασκράκη: Η σχέση της με την πεθερά και η εξάρτηση από τον κουμπάρο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταλαντούχα ηθοποιός σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Στην παρέα του «The 2Night Show» της Τρίτη καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Βάσω Λασκαράκη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση, για την οικογένειά της, αλλά και για τα νέα επιχειρηματικά της βήματα στον χώρο των αρωμάτων με την εταιρεία της, «Life Moments».

Η ηθοποιός απέχει από το 2014 από το θεατρικό σανίδι και παραδέχτηκε ότι πλέον κάθε πρόταση που της γίνεται τη σκέφτεται σοβαρά προκειμένου να επιστρέψει εκ νέου στο θέατρο.

Γιατί αποκαλεί «εξάρτηση» τον συνάδελφο και κουμπάρο της, Μελέτη Ηλία;

«Ο Μελέτης Ηλίας είναι “εξάρτηση”. Ακόμα και εάν δεν του βάφτιζα το παιδί, νομίζω ότι πάλι θα μιλούσαμε συχνά. Έχω δύο μέρες να του μιλήσω. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που τον είχα παρτενέρ 5 χρόνια στο “Σόι σου”, δεν είμαι τυχερή που ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε ακόμη στο θέατρο και είμαι τυχερή που είναι μέλος της οικογένειάς μου και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας, ούτε ιδιοτροπίες. Σηκώνεις το τηλέφωνο και του λες “να σου πω, αυτό!”».

Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε, επίσης, για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με τον σύντροφό της, Λευτέρη Σουλτάτο, για την αρμονική συνύπαρξη των τριών παιδιών τους, για τα ταξίδια τους, καθώς και για τη σχέση της με την κρητικιά πεθερά της.

«Τυλίγαμε ντολμαδάκια με τη συννυφάδα μου – η γυναίκα του αδελφού του Λευτέρη – και η πεθερά μου μας κοίταζε με αστείο ύφος, υπάρχει ένα story όπου μας ξετυλίγει τα αμπελόφυλλα γιατί στην Κρήτη τα φτιάχνουν διαφορετικά και τους είπα πως θα τα φτιάξω εγώ, με τον δικό μου τρόπο, θα σας φτιάξω τη συνταγή όπως τη φτιάχνουμε στη Θεσσαλονίκη. Τυλίγαμε και έλεγε “μμμ δεν θα βάλεις τέτοιο; δεν θα βάλεις εκείνο;”. Εντάξει, η πεθερά μου έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει ένα φανταστικό χιούμορ και ο άντρας μου την έβγαλε μια φωτογραφία, στην οποία μας κοιτάει πραγματικά σαν να μας λέει “τι είναι αυτά που κάνετε εκεί;”

Δηλαδή της έδινα πίσω τα αμπελόφυλλα και μου έλεγε “μμμ, δεν σου κάνουν αυτά; Δηλαδή εσείς στη Θεσσαλονίκη έχετε καλύτερα;” Τα κάνουν με διαφορετική γέμιση, σαρμαδάκια κανονικά. Την αδικεί η φωτογραφία, δεν είναι τόσο… Είναι χαρούμενος άνθρωπος. Πηγαίνουμε συνέχεια στην Κρήτη, έχουμε το σπίτι μας, είναι τα παιδιά του Λευτέρη, είναι οι περισσότερες δουλειές του εκεί, είναι τα ξενοδοχεία που συνεργάζεται και κάνει το consulting στα φαγητά. Ο Λευτέρης τώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο αναγκαστικά τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας θα είναι στην Κρήτη» ανέφερε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Τραγωδία στα Τέμπη: Επεισόδια σε πορεία στον Βόλο (εικόνες)