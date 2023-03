Life

“Η Γέφυρα”: Το επεισόδιο της Τετάρτης καθηλώνει (εικόνες)

Καθηλωτικές ερμηνείες, συγκλονιστική φωτογραφία και μοναδική ατμόσφαιρα μυστηρίου συνθέτουν μοναδικά, ένα ξεχωριστό ελληνικό noir που κόβει την ανάσα.

Μια γέφυρα στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Ένα πτώμα που αποκαλύπτει ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα.

Παράνομοι μηχανισμοί και συγκάλυψη ενός μυστικού, που θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών.

Μια Ελληνίδα και ένας Τούρκος αστυνομικός που αναγκάζονται να συνεργαστούν.

«Η ΓΕΦΥΡΑ» - Το 2ο επεισόδιο έρχεται απόψε, Τετάρτη 8 Μαρτίου, στον ΑΝΤ1, και κάθε Τετάρτη στις 22:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ου ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:00

Η αστυνομική έρευνα αποκαλύπτει ένα στοιχείο που συνδέει τον γιατρό με την Κωνσταντινούπολη και με ναυτιλιακές εταιρείες. Ένα πρόσωπο-κλειδί στα χέρια ενός απαγωγέα γίνεται μοχλός πίεσης για τη Σοφία και τον Κενάν, τη στιγμή που ένα μήνυμα στα κινητά τους τους οδηγεί στον δολοφόνο.

Δείτε το trailer:





Συντελεστές

Σενάριο / Διασκευή: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άλκη Πολίτη, Nazli Ef Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστούν: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Ακύλλας Καραζήσης, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Ψαρράς, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Μούκανος, Δανάη Επιθυμιάδη, Atakan Yilmaz.

Όλα τα επεισόδια της σειράς «Η ΓΕΦΥΡΑ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

