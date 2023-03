Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – απεργία: Μολότοφ και χημικά στο Σύνταγμα (εικόνες)

Στο ίδιο έργο θεατές με συγκρούσεις ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και άνδρες των ΜΑΤ, στο περιθώριο μιας μεγαλειώδους ειρηνικής πορείας.

Επεισόδια με μολότοφ και χημικά σημειώθηκαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος.

Ομάδα κουκουλοφόρων στο τέλος της μαζικής συγκέντρωσης και πορείας για την τραγωδία των Τεμπών άρχισαν να ρίχνουν μολότοφ και πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με χημικά.

Τα επεισόδια εκτυλίσσονται τόσο στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όσο και στην πλευρά της Μητροπόλεως.

Από τα επεισόδια, ένα βανάκι τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να μην εξαπλωθεί η φωτιά.

Θύμα των επεισοδίων, έπεσε για ακόμη μία φορά το μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν, όταν ομάδες ατόμων με ρόπαλα προξένησαν για πολλοστή φορά ζημιές.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οδό Πλ. Ελευθερίας 1 στην Αθήνα το μεσημέρι της Τετάρτης (8/3).

Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τζαμαρίες και οχήματα. Μεταξύ των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές είναι και το ιδιωτικό τζιπ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις για φωτοβολίδες, πέτρες και ρόπαλα και 13 προσαγωγές.

