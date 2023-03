Πολιτική

“Πρόσωπο με πρόσωπο” για την τραγωδία στα Τέμπη

Οι καλεσμένοι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1, απαντούν σε όλα τα καυτά ερωτήματα των πολιτών για την πολύνεκρη τραγωδία.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Οι άγνωστες πτυχές της τραγωδίας στα Τέμπη.

Λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία.

Τι πρέπει να αλλάξει μετά το πρωτοφανές σιδηροδρομικό δυστύχημα;

Πολίτες και δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήματα στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, στον υπεύθυνο Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο, και την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 24:00.

