Γεωργία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο στο Τμπιλίσι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτήριο της Βουλής



Η γεωργιανή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Τετάρτης σε μια απόπειρα να διαλύσει διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον νόμο περί "ξένων πρακτόρων", σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

H αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο της Βουλής.

It is reported that protesters in Tbilisi were forced out from the central Rustaveli Avenue by special forces.



We stand with the people of Georgia in their fight for freedom. pic.twitter.com/g6hvnbHPdU