Τουρκία - Κιλιτσντάρογλου: Καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κλήθηκε από την εφημερίδα Χαμπέρτουρκ, να καταθέσει τις θέσεις του για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο και τα συμφέροντα της Τουρκίας.

«Δεν θα υπάρξει υποχώρηση από τις παραδοσιακές εθνικές κρατικές πολιτικές, δεν θα γίνουν ποτέ υποχωρήσεις», δήλωσε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την Προεδρία Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 για την Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κλήθηκε από την εφημερίδα Χαμπέρτουρκ, να καταθέσει τις θέσεις του για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο και τα συμφέροντα της Τουρκίας, τις πολιτικές ασφαλείας σχετικά με τη τη Συρία, το Κυπριακό, το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Καύκασο. «Δεν θα κάνουμε καμία παραχώρηση από τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας σε αυτά τα θέματα», είπε στην τουρκική εφημερίδα.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κλήθηκε επίσης να σχολιάσει κριτική απέναντί του ότι στην περίπτωση που έρθει στην εξουσία τα έργα της αμυντικής βιομηχανίας καθώς και ότι οι εγχώριες και εθνικές παραγωγές θα εγκαταλειφθούν, ότι τα προγράμματα UAV και SIHA θα σταματήσουν. Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης είπε ότι «θα γίνουν τα ίδια βήματα στην αμυντική βιομηχανία όπως στην εξωτερική πολιτική και ότι θα υπογραφούν μεγαλύτερες εθνικές παραγωγές και προγράμματα».

«Φυσικά θα επισκεφτώ και το HDP. Ως υποψήφιος πρόεδρος, ως κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι πρόεδρος 85 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Τουρκία, η επίσκεψη σε όλα τα κόμματα είναι προϋπόθεση της δημοκρατίας. Τι πρόβλημα υπάρχει με την επίσκεψη στο HDP;», ανέφερε ο ακόμα ο Κιλιτσντάρογλου

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας HDP Σαρουχάν Ολούτς με αφορμή την δήλωση Κιλιτσντάρογλου είπε: «Πρόκειται για μια πολύ δημοκρατική δήλωση, κάτι που πρέπει να συμβεί .Το βρίσκουμε θετικό ως προς τη γενική μας προσέγγιση. Δεν είναι όμως σαφές πότε θα γίνει η συνάντηση», είπε ο Ολούτς.

