Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μπάγερν: Θρίαμβος για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ακόμη μία μεγαλειώδη εμφάνιση ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε δίχως απώλειες τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Με ακόμη μία μεγαλειώδη εμφάνιση, η οποία συνδυάστηκε με ρεκόρ τριπόντων στην Ιστορία του συλλόγου (19/30), ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε δίχως απώλειες τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, που τον βρήκε «γραπωμένο» στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 20-8. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 102-74 τη Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γερμανούς στη 17η ήττα τους.

Η ανεξάντλητη ενέργεια που έβγαλε και απόψε ο Ολυμπιακός σε όλους τους τομείς, έκανε το έργο των Πειραιωτών να φαντάζει απολαυστικό για τον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ και... οδυνηρό για τον αντίπαλο. Ουσιαστικά οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη νίκη από το 5ο λεπτό, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 15-0, αλλά με την... βροχή τριπόντων να μην κοπάζει μέχρι το φινάλε του αγώνα, το βράδυ εξελίχθηκε σε ονειρικό για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Υπαίτιοι αυτής της μοναδικής παράστασης ο Σάσα Βεζένκοβ με 18 πόντους και 4/6 τρίποντα, για να ακολουθήσουν οι Σακίελ ΜακΚίσικ (15 πόντοι με 3/4 τρίποντα), Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14 πόντοι με 4/5 τρίποντα) και Τόμας Γουόκαπ (13 πόντοι με 3/4 τρίποντα). Μοναδικό μελανό σημείο του αγώνα το σφίξιμο που αισθάνθηκε στη γάμπα ο Κώστας Σλούκας.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 55-35, 81-65, 102-74

Με οδηγό τον Βεζένκοφ κι αποδίδοντας τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά από το πρώτο τζάμπολ για να μπει σε τροχιά νίκης. Οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν με το... καλησπέρα το 15-0 (5΄) στο φωτεινό πίνακα και με ρεσιτάλ δημιουργίας και εκτέλεσης έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +14 (26-12).

Ακόμη κι όταν πέρασε τις... ρεζέρβες στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οι Πειραιώτες δεν κατέβασαν ταχύτητα και με πρωταγωνιστή τον Λαρεντζάκη έκλεισε το ημίχρονο στο +20 (55-35), «κλειδώνοντας» πρόωρα την 20η νίκη τους. Άλλωστε μετρώντας ήδη 10/15 τρίποντα, η Μπάγερν δεν είχε καμία τύχη στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Ο Κάναν πήρε τη «σκυτάλη» στην τρίτη περίοδο και μέχρι το 24΄ ο Ολυμπιακός έμεινε στο +22 (66-44), πριν οι Γερμανοί βρουν το μακρινό σουτ και με σερί 0-11 μειώσουν προσωρινά στους 11 πόντους (66-55). Ωστόσο, Βεζένκοβ και Γουόκαπ πήραν φωτιά από τα 6,75 και οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τέλος σε κάθε όνειρο ανατροπής των Γερμανών (81-65 στο 30΄).

Διαδικαστικού χαρακτήρα ο... επίλογος του αγώνα, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν το 19ο εύστοχο τρίποντο για να σημειώσουν ρεκόρ στην Ιστορία του συλλόγου και το πέτυχαν στο 38΄ δια χειρός Λαρεντζάκη, ο οποίος στο τέταρτο εύστοχο του έγραψε το 102-70.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Μπολτάουζερ, Μπουμπέρ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 13 (3), Κάναν 9 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 14 (4), Φαλ 6, Σλούκας 10 (2), Βεζένκοβ 18 (4), Παπανικολάου 4, Μπόλομποϊ 2, Πίτερς 6 (2), Μπλακ 5, ΜακΚίσικ 15 (3).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Αντρέα Τρινκιέρι): Σίλι 3, Γουίνστον 7 (1), Γκιφάι 11 (1), Χάντερ 5 (1), Μπόνγκα 16 (3), Γιάραμαζ 11 (3), Ομπστ 5 (1), Τσίπσερ 5 (1), Βίμπεργκ 5 (1), Γκιλέσπι 6.

Ειδήσεις σήμερα: