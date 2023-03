Life

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο νοσοκομείο μετά την ορκωμοσία του ως υφυπουργός Πολιτισμού

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι συνέβη; Η ανάρτησή του στα social media.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση.

Ο τραγουδιστής, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του ως υφυπουργός Πολιτισμού της Κύπρου, εισήχθη στο νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους. Όπως έγραψε, αύριο επιστρέφει στα καθήκοντά του.

«Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε γεροί, δυνατοί και υγιείς. Εγώ σήμερα εισήχθην στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για μια μικροεπέμβαση και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τόσο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου όπως και τη διοίκηση για τον ζήλο που δείχνουν συλλογικά στη δουλειά και την άσκηση των καθηκόντων τους».

Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

«Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας. Τις ανταποδίδω», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο σύντομο απόσπασμα που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

