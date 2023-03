Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής για 65χρονη - Απέκτησε την όρασή της χάρη στη δωρεά κερατοειδούς

Η 65χρονη λήπτρια, που ζει σε πόλη της βόρειας Ελλάδας, ταλαιπωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένα πολύτιμο δώρο ζωής, την όραση, χάρισε με τον θάνατό του 65χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, σε συνομήλική του, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης.

Η 65χρονη υποβλήθηκε, χτες, με επιτυχία σε μεταμόσχευση κερατοειδιούς, με μόσχευμα από τον θανόντα 65χρονο, από την ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Χάρη στην κίνηση ύψιστης σημασίας και ανθρωπιάς εκ μέρους της οικογένειας του δότη, η 65χρονη λήπτρια, που ζει σε πόλη της βόρειας Ελλάδας και ταλαιπωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη αισιοδοξεί ότι η καθημερινότητά της θα βελτιωθεί.

Οι γιατροί προτρέπουν τους πολίτες να στηρίξουν τη μεταμοσχευτική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας ότι η διάδοση των μεταμοσχεύσεων εξαρτάται κυρίως από την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου.

