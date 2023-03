Κοινωνία

Η ΠΝΟ ζητά νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια στα πλοία

Επιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας απέστειλε η ΠΝΟ.

Την επανεξέταση των μειωμένων συνθέσεων στην ακτοπλοΐα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των θαλασσίων συγκοινωνιών, ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Με επιστολή της προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχο Γεώργιο Αλεξανδράκη και τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών ζητεί κατάργηση ή τροποποίηση του Ν. 4150/2013 .

Επισημαίνουν την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές πραγματικές ανάγκες των πλοίων και της ναυτεργασίας ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως οι ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και κυρίως η ασφάλεια των πλοίων, των επιβατών και του πληρώματος. «Έχουμε τονίσει επανειλημμένως και πάλι το υπογραμμίζουμε ότι η ασφάλεια των πλοίων, των δρομολογίων και των επιβατών και του πληρώματος είναι και πρέπει να είναι υπεράνω κάθε πνεύματος επιχειρηματικής κερδοσκοπίας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να θυσιάζεται στο βωμό της οποιασδήποτε σκοπιμότητας» αναφέρει η ΠΝΟ.

Προσθέτει επίσης ότι στους συνεχείς κοινούς ελέγχους που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία σε πλοία της ακτοπλοΐας διαπιστώνονται κατά το πλείστον συνεχείς παραβάσεις του μέγιστου ορίου απασχόλησης των πληρωμάτων, με προεξάρχουσα θέση στις ειδικότητες των Θαλαμηπόλων, των Μαγείρων και των Οικονομικών Αξιωματικών. «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν θεσμοθετηθεί παγκοσμίως πλείστες όσες αυξημένης ισχύος διατάξεις στις οποίες και τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να παραβιάζονται τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις αυτές όρια απασχόλησης, αφού με τις παραβιάσεις αυτές θίγονται μαθηματικά και άμεσα τα επίπεδα ασφαλείας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες» τονίζει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

