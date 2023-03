Κοινωνία

Λαύριο: Πυροβολισμοί σε καφενείο

Πανικός σε καφενείο στο Λαύριο. Άνδρας άνοιξε πυρ και εξαφανίστηκε.



Συναγερμός σήμανε στην Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής μετά από αναφορές για πυροβολισμούς έξω από καφενείο που βρίσκεται επί της οδού Ηλία Μεντή, στο Λαύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας, πιθανότατα υπό την επήρεια αλκοόλ, πέρασε έξω από το καφενείο με το μηχανάκι του και πυροβόλησε με καραμπίνα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο ιδιοκτήτης του καφενείου, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

