Σεισμός στη Νίσυρο

Δέκα λεπτά νωρίτερα, είχε σημειωθεί ακόμη μια, ασθενέστερη σεισμική δόνηση, στην ίδια περιοχή.

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ έγινε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νίσυρο, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί του Σαββάτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός των 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Νισύρου και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 9.3 χιλιόμετρα.

Ακόμη ένας σεισμός 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στο ίδιο σημείο 10 λεπτά νωρίτερα. Η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση εντοπίστηκε στα 15 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

