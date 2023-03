Κόσμος

Το Ιράν αγοράζει από τη Ρωσία υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη Su-35 (βίντεο)

Η Τεχεράνη πέτυχε μία συμφωνία για την αγορά τεχνολογικά εξελιγμένων μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi Su-35 από τη Μόσχα, όπως μετέδωσαν σήμερα Σάββατο τα κρατικά ΜΜΕ στην ιρανική πρωτεύουσα, διευρύνοντας τη διμερή αμυντική συνεργασία, μετά τη χρήση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Τα μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi-35 είναι τεχνολογικά αποδεκτά από το Ιράν και η χώρα μας έχει ολοκληρώσει ένα συμβόλαιο για την αγορά τους”, μετέδωσε η Ραδιοφωνία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (ΙRIB) επικαλούμενη τη διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ.

Η αναφορά δεν είχε κάποια στοιχεία ρωσικής επιβεβαίωσης της συμφωνίας για τα τέταρτης γενιάς μαχητικά, ενώ λεπτομέρειες της δεν έγιναν γνωστές.

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ είπε επίσης, ότι το Ιράν εξέτασε το ενδεχόμενο αγοράς μαχητικών αεροσκαφών από αρκετές άλλες χώρες, χωρίς να τις κατονομάσει, όπως μετέδωσε η IRIB.

Η Ρωσία αρπάζει όπλα και εξοπλισμό που έστειλαν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, τα οποία αφέθηκαν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία και τα στέλνει στο Ιράν, με την Ουάσινγκτον να εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να κάνει «αντίστροφη μηχανική» στα οπλικά αυτά συστήματα ώστε να κατασκευάσει ανάλογα, ανέφεραν στο μεταξύ στο CNN τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλοι δυτικοί αξιωματούχοι έχουν δει πολλές περιπτώσεις όπου ρωσικές δυνάμεις πήραν στα χέρια τους μικρότερα σε μέγεθος, επωμιζόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών Javelin και αντιαεροπορικών συστημάτων Stinger, τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν στο πεδίο της μάχης, είπαν οι πηγές στο CNN.

