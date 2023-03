Κοινωνία

Νεκρό βρέφος - Αδελφός 38χρονης: Εγώ το έθαψα στο χωράφι, δεν ξέραμε ότι είναι έγκυος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού», είπε ο αδερφός της 38χρονης γυναίκας.



Συνεχίζεται το θρίλερ που επικρατεί με πρωταγωνίστές την 38χρονη γυναίκα και το νεκρό βρέφος στην Ελασσόνα.

Όπως ανέφερε στο protothema.gr, η έμπειρη ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροψία - νεκροτομή στο βρέφος το πρωί της Παρασκευής, Χρυσαυγή Κούση, «τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το παιδί γεννήθηκε με εργώδη τοκετό και νεκρό», ενώ πρόσθεσε ότι «η ιστοπαθολογική διερεύνηση θα μας δώσει τα υπόλοιπα στοιχεία».

Παράλληλα αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Την ίδια ώρα ένα από τα αδέρφια της γυναίκας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας μίλησε στο Star για την απόφασή τους να θάψουν το μωρό σε έναν αυτοσχέδιο λάκκο σε χωράφι.

«Δεν το γνώριζε κανείς, ούτε η ίδια. Μέχρι τώρα πήγαινε στα πρόβατα», ανέφερε ο αδερφός της 38χρονης, ο οποίος είπε πως δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Πρόσθεσε, μάλιστα, για την αδερφή του πως «η ίδια λέει πως έβγαλε αίμα. Αν ήξερε ότι ήταν έγκυος, δεν θα ερχόταν στα πρόβατα. Εγώ πήγα και το έθαψα. Ήταν πολύ μικρό. Ίσα που καταλαβαινόταν, πώς να το πω... Ήταν λίγο πιο μεγάλο από ένα κινητό», είπε ο αδερφός της 38χρονης.

Την περασμένη Τετάρτη, η 38χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με έντονους πόνους και αιμορραγία. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κολπική αιμορραγία της γυναίκας προερχόταν από πρόσφατη κύηση, καθώς εντόπισαν τον πλακούντα και τον ομφάλιο λόρου. Μάλιστα, η 38χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό κίνδυνο, καθώς είχε περιέλθει σε σηπτική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεών της, η γυναίκα δε δέχθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που της έκαναν οι γιατροί, ενώ αρνήθηκε ότι κυοφορούσε. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας ερευνώντας την υπόθεση, ανακάλυψαν ότι η 38χρονη γέννησε στο μπάνιο του σπιτιού της στα Καλύβια Ελασσόνας και στη συνέχεια πέταξε το βρέφος σε κάδο απορριμάτων.

Στη συνέχεια, οι δικοί, φέρεται ότι πήραν το μωρό από τα σκουπίδια και το μετέφεραν σε αγροτική περιοχή, δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό που διέμεναν. Εκεί το έθαψαν πρόχειρα σε χωράφι που άνηκε στην οικογένεια. Την Πέμπτη το απόγευμα, οι αστυνομικοί πήγαν με την οικογένεια στο σημείο, όπου και προχώρησαν σε εκταφή του βρέφους. Από την πρώτη εξέταση προέκυψε ότι το βρέφος που ήταν αγοράκι είχε χτυπήματα στο κεφάλι και σηπτικά φαινόμενα στην κοιλιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Βρετανικό Μουσεία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Αξίζει τον κόπο να βρούμε μια λύση