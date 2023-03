Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Νέες δημοσκοπήσεις για Ερντογάν και Κιλιντσάρογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Τουρκία. Σε ποιον δίνουν προβάδισμα;

Στην Τουρκία, ενώ συζητείται η εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, σήμερα δύο νέες εταιρείες προβλέπουν επίσης νίκη για τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης με 14 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά η μία και 11 η άλλη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την εταιρεία PIAR, ο Κιλιτσντάρογλου λαμβάνει 57,1% και ο Ταγίπ Ερντογάν 42,9%. Μάλιστα το Ρεπουπλικανικό Λαίκό Κόμμα ξεπερνά για πρώτη φορά και τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ στην Βουλή λαμβάνοντας 32,3% έναντι του ΑΚΡ που λαμβάνει 30,8%. Για το φιλοκουρδικό κόμμα προβλέπει 11,6% και για το Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ 8,3%. Το κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελί λαμβάνει 7,1%.

Αλλά και η εταιρεία Ακσόι προβλέπει 55,6% για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και 44,4% για τον Ταγίπ Ερντογάν.

Με βάση τα αποτελέσματα της Ακσόι το ΑΚΡ λαμβάνει 31% στη βουλή, το Ρεπουπλικανικό Λαϊκό Κόμμα 28,4%, το Καλό Κόμμα 12% και το φιλοκουρδικό κόμμα 10,3%. Το ΜHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί 7,2%

Πάντως σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στον ανθυποψήφιό του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για βυζαντινούς καβγάδες. Υποστήριξε ακόμη ότι στην ατζέντα του συνασπισμού του μπάι μπάι Κεμάλ, όπως τον αποκαλεί πλέον, δεν υπάρχει η χώρα, ούτε το έθνος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Συνελήφθη 17χρονος

Κιλκίς – τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Premier League - Λίβερπουλ: Κάζο για τους “κόκκινους