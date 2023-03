Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - ΑΠΘ: Υποτροφίες στη μνήμη των 12 νεκρών φοιτητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν όλα τα τμήματα μετρούν απώλειες, όπως και η Νομική.



Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ζει τη μεγαλύτερη τραγωδία του, καθώς δώδεκα φοιτητές του έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν στην τραγική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Σχεδόν όλα τα τμήματα μετρούν απώλειες, όπως και η Νομική.

O κοσμήτορας της Νομικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γκλαβίνης, μίλησε στην ΕΡΤ για το κλίμα που επικρατεί στο πανεπιστήμιο, μετά το δυστύχημα της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη και για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Αριστοτέλειο, ώστε να βοηθήσει στην αποκατάσταση – όσο γίνεται – της ζημιάς σε όλους τους τομείς.

Αναφορικά με την απόφαση του ΑΠΘ για τις υποτροφίες είπε: «Eμείς ως ανώτατη εκπαίδευση – προσωπικά είμαι και αντιπρόεδρος στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – θα αναλάβουμε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, να θεσμοθετήσουμε ένα πρόγραμμα υποτροφιών προκειμένου να διατηρηθεί, όπως είπατε, η μνήμη των παιδιών αυτών μεταξύ των συναδέλφων τους. Σε επίπεδο Πανεπιστημίου ο Πρύτανης μας, ο κ. Παπαϊωάννου, θα έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα στην ίδια κατεύθυνση».





Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Βρετανικό Μουσεία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Αξίζει τον κόπο να βρούμε μια λύση