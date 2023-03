Οικονομία

Γαλλία: Επεισόδια στις μαζικές διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό (εικόνες)

Το νομοσχέδιο-φάρος της δεύτερης θητείας του Μακρόν δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την νομοθετική του πορεία.



Επεισόδια σε περιοχές της Γαλλίας, λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με το συνταξιοδοτικό.

Η Γερουσία, η άνω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου, υιοθέτησε χθες, Σάββατο, έπειτα από 10 ημέρες έντονων συζητήσεων την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, το νομοσχέδιο-φάρο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που πυροδότησε εβδομάδες απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν δεν έκρυψε την ικανοποίησή της μετά την πρώτη αυτή νομοθετική νίκη ενόψει μιας καθοριστικής σημασίας εβδομάδας, κατά την οποία η κυβέρνηση ελπίζει να δει να υιοθετείται οριστικά η μεταρρύθμισή της έπειτα από μια χαοτική κοινοβουλευτική πορεία.

"Έγινε ένα σημαντικό βήμα", σημείωσε αμέσως, εκφράζοντας την ικανοποίησή της σε σχόλιό της στο AFP, και δήλωσε πεπεισμένη ότι "υπάρχει πλειοψηφία" στο κοινοβούλιο για την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης. Το νομοσχέδιο-φάρος της δεύτερης θητείας του Μακρόν δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την νομοθετική του πορεία. Μπροστά του βρίσκεται κρίσιμη ψηφοφορία, μάλλον την Πέμπτη, στην Εθνοσυνέλευση, την κάτω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου.

Η Γερουσία ολοκλήρωσε χθες το βράδυ την κούρσα της ενάντια στον χρόνο, υιοθετώντας το νομοσχέδιο μία ημέρα νωρίτερα από την προθεσμία που είχε για σήμερα τα μεσάνυχτα, βάσει του άρθρου του Συντάγματος στο οποίο είχε καταφύγει η κυβέρνηση για να περιορίσει τον χρόνο των νομοθετικών συζητήσεων.

"Επιτέλους, φτάσαμε στο τέλος!", δήλωσε ο Μπρουνό Ρεταγιό, ο επικεφαλής στη Γερουσία του κόμματος Οι Ρεπουμπλικάνοι (δεξιά), το οποίο ζήτησε από τον υπουργό Εργασίας Ολιβιέ Ντισό να μεταφέρει στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το μήνυμα: "Εμείς ψηφίζουμε την μεταρρύθμιση, αλλά δεν ψηφίζουμε αυτόν". Από την αριστερά, η γερουσιαστής Μονίκ Λουμπέν καταφέρθηκε κατά μιας "βάναυσης" μεταρρύθμισης. "Είναι μια μελανή ημέρα για όλους τους εργαζόμενους αυτής της χώρας", σημείωσε.

Την ώρα που η Γερουσία ολοκλήρωνε την εξέταση της μεταρρύθμισης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους κατά την έβδομη ημέρα κινητοποιήσεων κατά της μεταρρύθμισης αυτής και της αύξησης που προβλέπει της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη από τα 62. Το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε σε 368.000 τους ανθρώπους που διαδήλωσαν στους δρόμους της Γαλλίας, εκ των οποίων 48.000 στο Παρίσι, δηλαδή λιγότερους από αυτούς που είχαν κατέβει στους δρόμους στις 16 Φεβρουαρίου, που ήταν η μέρα με την χαμηλότερη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις, στις 19 Ιανουαρίου.

Ωστόσο το συνδικάτο CGT υπολογίζει σε πάνω από ένα εκατομμύριο αυτούς που διαδήλωσαν χθες. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των Γάλλων τάσσεται κατά της μεταρρύθμισης αυτής του συνταξιοδοτικού συστήματος, την οποία κρίνει "άδικη", κυρίως για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους σε επισφαλείς δουλειές.

Σύμφωνα με το AFP, από το μέτρο αυτό κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η πολιτική φερεγγυότητα του Γάλλου προέδρου και η ρητή βούλησή του για μεταρρυθμίσεις αν και αυτό αποκρυσταλλώνει την δυσαρέσκεια μέρους των Γάλλων απέναντί του. Την Παρασκευή ο Μακρόν δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να φτάσει "ως το τέλος" στο κοινοβούλιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει τίποτα, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στην έγκρισή της χωρίς ψηφοφορία μέσω του άρθρου 49.3 του Συντάγματος.

