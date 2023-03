Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ο Πασχαλάκης με το “7” στα μαλλιά του (εικόνες)

Με ένα ιδιαίτερο λουκ επέλεξε να εμφανιστεί ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στο γήπεδο της ΑΕΚ για το ντέρμπι.



Με ένα ιδιαίτερο λουκ επέλεξε να εμφανιστεί ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Opap Arena.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης σχημάτισε τον αριθμό «7» στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, λογικά για τη θύρα των φανατικών οπαδών του Ολυμπιακού.

Το νέο κούρεμα του Έλληνα τερματοφύλακα δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο από κανέναν στην Opap Arena.

