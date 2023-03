Αθλητικά

Καρδίτσα - Άρης: Νίκη στην παράταση για τους Θεσσαλούς

Στην παράταση κρίθηκε το παιχνίδι στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», με τους Θεσσαλούς να παίρνουν την νίκη.

Χρειάστηκε η παράταση για να κριθεί το παιχνίδι στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για τη 18η αγωνιστική της Basket League, ανάμεσα στην Καρδίτσα και τον Αρη. Οι Θεσσαλοί ήταν, τελικά, αυτοί που κατάφεραν να κατακτήσουν τη νίκη με 78-77, αποτέλεσμα το οποίο τους έδωσε την 4η επιτυχία τους στη σεζόν και βαθιά «ανάσα» στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να παραμείνουν στην Α1 κατηγορία. Κορυφαίος στο επίτευγμά τους ήταν ο Ρομπέρτο Γκάλινατ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 32 πόντους, 6/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο. Για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχασαν με τραυματισμούς, στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο αντίστοιχα, τους Τζος Χέιγκινς (διάστρεμμα), Ισμαελ Σανόγκο (γόνατο), προσπάθησε περισσότερο ο Τζέι Ντι Νότε (14π., 3 ασίστ, 6 κλεψίματα). Δε χρησιμοποιήθηκε, δε, καθόλου, για τον Αρη ο ανέτοιμος, Βασίλης Καββαδάς.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-34, 50-56, 69-69, 78-77

Με εκφραστή τον Νότε ο Αρης προηγήθηκε, στο ξεκίνημα του ματς, με 0-4. Προβάδισμα που εξανεμίστηκε τάχιστα, καθώς η Καρδίτσα, με τους Γκάλινατ, Εβανς κινητήριους μοχλούς και επιμέρους σκορ 12-4, πήρε τα ηνία στο σκορ στο 8’ με 12-8. Οι Θεσσαλονικείς επενδύοντας σε άμυνα ζώνης και με επιθετικό πλουραλισμό (Νότε, Σανόγκο, Μήτρου-Λονγκ, Χόρκλερ), «έτρεξαν» επιμέρους 6-13 και έγιναν εκ νέου «αφεντικά» στο παρκέ στο 13’ (18-21). Οι γηπεδούχοι απέκτησαν ξανά «αέρα» 4 πόντων στο 15’ (27-23), διαφορά που ανέβασαν στο +5 (36-31), λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Αρης ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση στο 21’ (36-37), ο Γκάλινατ αποκατέστησε -για μια ακόμη φορά- την... τάξη για την Καρδίτσα (41-37), με τους Θεσσαλούς να κρατούν το προβάδισμα ως το 27’ (48-47). Χρονικό σημείο στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν αντεπίθεση διαρκείας και, με πρωτεργάτες τους Νετζήπογλου, Σχίζα, Χρηστίδη, προηγήθηκαν στο 31’ με +8 (50-58).

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Με τον Γκάλινατ να «πυροβολεί» από τα 6.75μ. και τον Αγραβάνη να βοηθά, ισοφάρισαν σε 64-64 στο 35’. Ο Αρης πήρε ανάσα με τους Γκούντγουϊν, Νότε (36’ 64-67), ο Γκάλινατ έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την Καρδίτσα στο 38’ (68-67) και ο Αθηναίου, με 1/2 βολές και 14,3 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, έκανε το 69-67.

Στην πορεία, με 11,4 για το φινάλε, με τους διαιτητές να βλέπουν το instant replay και να δίνουν την μπάλα στους γηπεδούχους, η Καρδίτσα έκανε λάθος στην επαναφορά, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Αρης με τον Γκούντγουϊν. Ο φόργουορντ/σέντερ του Αρη, με 4΄΄ για τη λήξη, σκόραρε (69-69), κέρδισε και φάουλ, αλλά δεν έβαλε τη βολή, με συνέπεια το ματς να πάει στην παράταση.

Στο πρώτο δίλεπτο του επιπλέον πενταλέπτου ο αγώνας ήταν σε ισορροπία (74-74). Στην πορεία των λεπτών, με αμφότερες τις ομάδες να είναι άστοχες και να κάνουν λάθη, η Καρδίτσα βρέθηκε στο +2 (78-76) στο 44’. Στα 27΄΄ για την ολοκλήρωση της παράστασης ο Μήτρου-Λονγκ είχε 1/2 βολές, με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό 78-77, καθώς οι δύο ομάδες δεν αξιοποίησαν τις επιθέσεις που είχαν στον εναπομείναντα χρόνο.

Διαιτητές: Τσολάκος, Θεoνάς, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Εβανς 15, Αγραβάνης 8, Γκιουζέλης, Γουέστ, Γκάλινατ 32 (6), Πρίτζετ 17 (1), Αθηναίου 4 (1), Χάντερ 2, Γκάμπροβτσεκ, Σαρικόπουλος 2.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 11 (1), Γκουντγουϊν 9, Τολιόπουλος 4, Νότε 14 (1), Νετζήπογλου 11 (1), Μήτρου-Λονγκ 8 (1), Σανόγκο 4, Σχίζας 8 (2), Φίλλιος, Χρηστίδης 8, Χέιγκινς.

