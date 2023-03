Πολιτική

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Στον ανακριτή ο 17χρονος που συνελήφθη

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επίκειται η σύλληψη όλων των δραστών, οι οποίοι ανήκουν στον αντιεξουασιαστικό χώρο.

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα ο 17χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη, στα Εξάρχεια. Ο εισαγγελέας απήγγειλε, σε βάρος του νεαρού, κατηγορίες για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Θέμα χρόνου είναι η σύλληψη όλων των δραστών της επίθεσης στον Γιάννη Βαρουφάκη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αντιεξουσιαστές, που είναι γνώριμοι των αρχών, από επεισόδια στο παρελθόν και οι οποίοι αναζητούνται.

Σε βίντεο μάλιστα που κυκλοφόρησαν αποτυπώνεται η εισβολή των δραστών στο εστιατόριο που δειπνούσε ο κ. Βαρουφάκης και η ένταση που προηγήθηκε του ξυλοδαρμού.

Εν τω μεταξύ, ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη, είναι πρόσωπο γνωστό στις Αρχές, καθώς φέρεται να έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε επεισόδια του αντιεξουσιαστικού χώρου. Είναι ο νεαρός που σύμφωνα με πληροφορίες βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό. Το βίντεο προσπαθεί να εντοπίσει η αστυνομία, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη

συμμορία

παράνομη βία

παράνομη οπλοφορία

Σχόλιο του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη στα «ΝΕΑ»:

Ο νους μας, τόσο ο προσωπικός όσο και ο συλλογικός, πρέπει να είναι στους 57 νεκρούς των Τεμπών. Πρόκειται όχι μόνο για ασύλληπτη τραγωδία αλλά και για μοναδική ευκαιρία.

Τα νέα παιδιά που διαδηλώνουν σε ολόκληρη τη χώρα είναι αποφασισμένα να απορρίψουν την Ελλάδα της διαφθοράς, της εξάρτησης, της εκμετάλλευσης, της αναξιοκρατίας, της ολιγαρχίας, της ιδιωτικομανίας, του κρατισμού. Ξέρουν ότι όλα μπορούν να είναι αλλιώς.

Αυτόν τον συνδυασμό θρήνου και ελπίδας δεν επιτρέπεται να τον επισκιάσει, να τον συγκαλύψει, κανένα δευτερεύον θέμα.

Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, δεν θα επιτρέψω ο τραυματισμός μου να χρησιμοποιηθεί ώστε να μετατοπιστεί ο προβολέας της δημοσιότητας από τους 57 νεκρούς μας και από την ελπίδα που μας χαρίζει το νεανικό κίνημα των ημερών για ένα καλύτερο αύριο.

Αντίθετα με τους 57, αναρρώνω. Σήμερα, θα καταθέσω στον ανακριτή. Κατόπιν θα περιμένω να μιλήσει η Δικαιοσύνη, οπότε και θα τοποθετηθώ. Αντίθετα με τον κ. Θεοδωρικάκο, και παρόλο που (αντίθετα με τον κ. Υπουργό) είδα ποιος με τραυμάτισε, δεν θα υποκαταστήσω τον ανακριτή, τον εισαγγελέα, τους δικαστές και τους ενόρκους.

Κλείνω επιστρέφοντας στην ιστορική μας ευθύνη αυτής της στιγμής: Να τιμήσουμε τους 57 νεκρούς μας. Και να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά εκεί έξω να οικοδομήσουν τη νέα Ελλάδα που τους αξίζει.

