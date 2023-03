Πολιτισμός

Σεισμός - ΕΕΣ: Παραδόθηκε στην Τουρκία το τρίτο φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Παραδόθηκε με ασφάλεια η 3η ανθρωπιστική βοήθεια στο Μπελέν της Τουρκίας. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκονται δίπλα στους σεισμοπαθείς, της Τουρκίας και της Συρίας.



Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στους σεισμοπαθείς, της Τουρκίας και της Συρίας.

Το βράδυ της Κυριακής (12/3), το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του παραδίδοντας, σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, 40 τόνους ανθρωπιστικού υλικού στο Μπελέν της νοτιοανατολικής Τουρκίας, προκειμένου να διατεθούν άμεσα στους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού.

Συγκεκριμένα, το κομβόι του Ε.Ε.Σ (τρία φορτηγά - διασωστικό όχημα) παρέδωσε με ασφάλεια 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, σκηνές, κουβέρτες, υπνόσακους, είδη ατομικής υγιεινής κ.α.) στις αυστηρά φυλασσόμενες αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στο Μπελέν, ακολουθώντας όλα τα αυστηρά πρωτόκολλα και τις απαραίτητες διαδικασίες (logistics) που επιβάλει η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου. Οι εκπρόσωποι της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου και των τοπικών αρχών υποδέχθηκαν θερμά τους εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. και τους ευχαρίστησαν για την αγάπη και την αλληλεγγύη του Ελληνικού λαού σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα τους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό τις ανθρωπιστικές αποστολές σε Τουρκία και Συρία. Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.redcross.gr/

