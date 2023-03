Life

Τέμπη - Πάολα: “Υπάρχει Θεός” - Η απάντηση στις αντιδράσεις για την εμφάνισή της στην πίστα (βίντεο)

Τι είπε η Πάολα στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό". Τα χρήματα που έδωσε η ίδια και οι μουσικοί της σε οικογένειες θυμάτων.



Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» έκανε η Πάολα, η οποία απάντησε πρώτη φορά για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την απόφασή της να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, τέσσερις ημέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη.



«Γεια σας! Δεν θα πω τίποτα παιδιά, να είστε καλά. Όλες οι μανούλες έχουμε πει στο παιδί μας “πάρε με όταν φτάσεις”, είμαστε έτσι κι αλλιώς alert για τα πάντα» ανέφερε αρχικά η Πάολα. Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για την απόφαση του Γιάννη Πλούταρχου να μην τραγουδήσει εκείνο το βράδυ, η ίδια ανέφερε: «Υπάρχει Θεός, αυτό θα σας δώσω ως απάντηση. Υπάρχει Θεός για όλα αυτά. Να είστε καλά».





Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και είπε: «Ήταν μία απάντηση, εγώ νόμιζα ότι δεν θα μιλήσει. Ποια δικαίωση; Κατηγορείται για κάτι η Πάολα; Ποιος κατηγόρησε ποιον; Θέλετε να ξαναγνωριστούμε πάλι όλοι. Ούτε οι ίδιοι που αποφάσισαν να τραγουδήσουν, δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει γίνει. Δεν κατηγόρησε κανείς κανέναν. Κατηγορείται για κάτι και αισθάνεται ότι θα δικαιωθεί; Είναι θύμα σε κάτι η Πάολα; Για ποιον λόγο βγαίνει και λέει ότι υπάρχει Θεός; Δεν καταλαβαίνω. Ποιος την κατηγόρησε; Για ποιον λόγο κάποιοι να είναι υπεράνω κριτικής στην Ελλάδα; Όταν σε ένα μαγαζί ο ένας τραγουδάει και ο άλλος δεν τραγουδάει, να μην σχολιαστεί;»



Η Πάολα έδωσε χρήματα σε οικογένειες θυμάτων



Όπως μετέδωσε ο Γρηγόρης Μπάκας στο «Πρωινό» σε 10 οικογένειες θυμάτων δόθηκαν τα χρήματα από την Πάολα. Πρόκειται για περισσότερες από 15.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως επισήμανε τα χρήματα δεν είναι μόνο από την Πάολο αλλά και από τους μουσικούς της. Κοντινό της πρόσωπο παρέδωσε τα χρήματα σε κάθε μια οικογένεια.

