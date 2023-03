Οικονομία

Silicon Valley Bank - Signature Bank: Διάγγελμα Μπάιντεν για τις τράπεζες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του Τζο Μπάιντεν μετά την κατάρρευση δύο τραπεζών.

Οι Αμερικανοί μπορούν να «έχουν εμπιστοσύνη» σε ένα «στέρεο» τραπεζικό σύστημα και ο πρόεδρος θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για να παραμείνει έτσι: ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε σήμερα να κατευνάσει τις ανησυχίες για με την κατάρρευση της τράπεζας Silicon Valley Bank.

«Δεν θα σταματήσουμε εκεί» και «θα κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα», διαβεβαίωσε αφότου οι αμερικανικές αρχές έθεσαν την καλιφορνέζικη τράπεζα υπό εποπτεία και παρενέβησαν ταχύτατα μπροστά στη χρεοκοπία δύο μικρότερων τραπεζών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ομιλίας στον Λευκό Οίκο, έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο να νομοθετήσει για την «ενίσχυση» της ρύθμισης των τραπεζών, η οποία έγινε σκληρή μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, αλλά στη συνέχεια χαλάρωσε από τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος, που ήδη κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να το λέει, για τις εκλογές του 2024, διαβεβαίωσε επίσης ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την αναταραχή της στιγμής.

Αν οι τραπεζικές καταθέσεις είναι εγγυημένες, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι οι επενδυτές και οι μέτοχοι δεν θα «προστατεύονται» από τις ζημίες που υπέστησαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να τροφοδοτήσει τον πιο πολύτιμο πόρο στις αγορές: την εμπιστοσύνη, το μόνο προπύργιο ενάντια σε μια μεγάλης κλίμακας μετάδοση από τα προβλήματα της Silicon Valley Bank (SVB).

Οι αρχές έχουν λάβει μέτρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να προστατεύσουν τις καταθέσεις καλιφορνέζικης τράπεζας, που χρεοκόπησε και τέθηκε υπό κρατική εποπτεία χθες Κυριακή.

Εγγυημένες αναλήψεις

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν σημαντική πτώση σήμερα και οδεύουν προς τη χειρότερη ημέρα των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών, καθώς οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί τίτλοι συνέχισαν να υποχωρούν παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις αρχές για να περιοριστεί ο αντίκτυπος από την ξαφνική κατάρρευση της SVB. Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές σημείωσαν πτώση 5,7% και οδεύουν προς το χειρότερο διήμερο ξεπούλημά τους από τότε που ξέσπασε πέρυσι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.

Απώλειες κατέγραψαν και οι τρεις βασικές δείκτες της Γουόλ Στριτ κατά το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Ο Dow Jones κατέγραφε πτώση 0,28%, ο S&P 500 0,69% και ο Nasdaq 0,87%.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν επίσης, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στους κίνδυνους που θέτει για το χρηματοπιστωτικό σύστημα η κατάρρευση της SVB.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, από την πλευρά τους μια σειρά μέτρων για να καθησυχάσουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τη σταθερότητα του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Κυρίως θα εγγυηθούν για όλες τις καταθέσεις στην τράπεζα SVB που πτώχευσε. Εκτός από την SVB, θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε όλες τις καταθέσεις ενός άλλου ιδρύματος, της Signature Bank, το οποίο έκλεισε η ρυθμιστική αρχή, προς γενική έκπληξη.

Επιπλέον, η Fed, η αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα, έχει αναλάβει να δανείσει τα απαραίτητα κεφάλαια σε άλλες τράπεζες που μπορεί να τα χρειαστούν για να ικανοποιήσουν αιτήματα ανάληψης από τους πελάτες τους.

Το Λονδίνο, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της SVB στη Βρετανία πουλήθηκε στον βρετανικό τραπεζικό κολοσσό HSBC UK Bank, βρετανική θυγατρική του τραπεζικού γίγαντα, έναντι 1 λίρας.

«Οι πελάτες της SVB UK θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους και στις τραπεζικές υπηρεσίες τους κανονικά από σήμερα», διευκρίνισε το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Αποφυγή της μετάδοσης

Οι αρχές θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν έναν πανικό στις αγορές σήμερα και μαζικές αναλήψεις από πελάτες τραπεζών, ένα «bank run» με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

Η κατάρρευση της SVB απεικονίζει τη διαταραχή ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ μπροστά στη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ έχουν ενθαρρύνει τους πελάτες να τοποθετούν τα χρήματά τους σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που πληρώνουν καλύτερα από τους τρεχούμενους λογαριασμούς, αποδυναμώνοντας μια κρίσιμη πηγή για τον τομέα της νέας τεχνολογίας που διψά για ρευστό.

Αυτό το κύμα τραπεζικών αναλήψεων γονάτισε τρεις τράπεζες την περασμένη εβδομάδα: την SVB, την Signature Bank αλλά και την Silvergate Bank, μικρότερη αλλά γνωστή για τους προνομιακούς δεσμούς της με την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές έθεσαν σε πλειστηριασμό την SVB με στόχο να βρεθεί αγοραστής το συντομότερο δυνατό.

Η μάχη με τον χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο θυμίζει την 13η και 14η Σεπτεμβρίου 2008. Οι αμερικανικές αρχές τότε δεν είχαν καταφέρει να βρουν αγοραστή για τη Lehman Brothers και αρνήθηκαν να παρέμβουν, ωθώντας την τράπεζα να κηρύξει πτώχευση, με δραματικές συνέπειες για τον κλάδο και την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι εκτίμησε σήμερα ότι η χρεοκοπία των SVB και Signature Bank δεν αποτελεί «σημαντικό κίνδυνο» για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Δεν υπάρχει άμεση μετάδοση και η πιθανότητα έμμεσου αντίκτυπου είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε σημαντικό κίνδυνο», είπε από τις Βρυξέλλες, ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Στη Γερμανία, η τραπεζική εποπτική αρχή Bafin διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χρεοκοπία της SVB δεν συνιστά «απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» της χώρας. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε επίσης ότι δεν «βλέπει κανέναν κίνδυνο μετάδοσης» για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Βόρεια Εύβοια

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Super League: Η κλήρωση των play off