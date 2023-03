Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη - Πλεύρης: Δέσμη μέτρων στήριξης για συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επιβάτες

Το υπουργείο Υγείας διαθέτει για όλους τους συγγενείς των θυμάτων, των τραυματιών και όσων επιβατών βρέθηκαν στο τρένο και έζησαν την επώδυνη εμπειρία του δυστυχήματος των Τεμπών, πλήρη δέσμη μέτρων στήριξης, ψυχολογικής και σωματικής.

Αυτό διαβεβαίωσε από το βήμα της βουλής, ο υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜεΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη, σχετικά με τη «δημόσια μετανοσηλευτική φροντίδα τραυματιών στο δυστύχημα των Τεμπών».

«Η απόφαση την οποία έχουμε πάρει για τους τραυματίες των Τεμπών, είναι να μπορούν να έχουν πλήρη ιατρική κάλυψη χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή τους, τόσο στο κομμάτι των υλικών, όσο και στο κομμάτι της πλήρους αποκατάστασής τους, είτε σε δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές δομές, είτε αν χρειαστεί και σε δομές του εξωτερικού», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, σε ό,τι αφορά τους πολυτραυματίες, από την 21η Φεβρουαρίου βγήκε υπουργική απόφαση για το Μητρώο των εγκαυματιών και ήδη ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει πλήρως το σύνολο των θεραπειών και υλικών και θα συνεχίσει να το κάνει για όσο διάστημα χρειαστούν, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.

«Θα έχουν δωρεάν όλες τις θεραπείες που χρειάζονται, είτε σε δημόσιο, είτε σε ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο εξωτερικό αν χρειαστεί να πάνε, πάλι δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση», ανέφερε. Πρόσθεσε δε, ότι το υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε λειτουργία το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης συγγενών, τραυματιών αλλά και επιβατών, και ήδη οκτώ άτομα έχουν μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

«Το υπουργείο Υγείας έχει στη διάθεσή τους, πλήρη δέσμη μέτρων και σε όλα τα επίπεδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται την υποστήριξη της πολιτείας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρσένης εξέφρασε τη διαφωνία του για τα μέτρα στήριξης στους τραυματίες των Τεμπών που έχουν αναπηρία πάνω από 50%, τονίζοντας ότι το δίκαιο είναι να ισχύσουν για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί έχουν καταστραφεί οι ζωές αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν στη κανονικότητα τους.

«Εμείς ζητάμε εργασιακή αποκατάσταση και επιδόματα για όσους και όσες δεν μπορούν να εργαστούν, για όσο διάστημα χρειαστεί, χωρίς άλλα κριτήρια. Ζητάμε τη πλήρη κάλυψη των αναγκών των συγγενών θυμάτων και πολυαναπήρων. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι, μετά από αυτό το έγκλημα που έγινε για τα κέρδη κάποιων στα Τέμπη, να μην σκεφτούν τίποτα άλλο παρά μόνο την αποθεραπεία τους και να γυρίσουν πίσω στη ζωή που τους ανήκει. Όχι όρους, όχι προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους αυτό που δικαιούνται», τόνισε ο κ. Αρσένης.

«Πράγματι όποιος έχει κοιτάξει στα μάτια τους γονείς που χάσανε τα παιδιά τους, αισθάνεται τρομαχτικά αλλά αισθάνεται και ντροπή. Γιατί εκεί πέρα ήταν γονείς οι οποίοι ψάχνανε τα παιδιά τους. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να βρει τις αιτίες ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες. Εμείς ως κυβέρνηση, δια στόματος πρωθυπουργού, έχουμε αναλάβει το μερίδιο ευθυνών που μας αναλογεί. Παράλληλα, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Και η όποια ανακούφιση στο δικαιακό μας σύστημα, γίνεται προσπαθώντας να αναλογιστούμε αυτή την ψυχική οδύνη», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε:

«Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία έρχεται - γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν στη Μάντρα και στο Μάτι συγγενείς με τους οποίους αντιδικεί μαζί τους το δημόσιο και περιμένουν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες - και δίνει μια ειδική σύνταξη, η οποία αφορά όλους τους συγγενείς που χάσανε τα παιδιά τους, ή δικούς τους ανθρώπους, αφορά όλους τους βαριά τραυματίες.

Για πρώτη φορά έρχεται κυβέρνηση και δίνει τη δυνατότητα διαγραφής των χρεών προς το Δημόσιο και τη διαγραφή των τραπεζικών απαιτήσεων. 'Αρα έρχεται η πολιτεία και λέει, προσπαθώ να δημιουργήσω ένα πλέγμα ανακούφισης, όσο αυτό είναι πάντοτε δυνατό, γιατί η ανθρώπινη ζωή με ξεκάθαρο τρόπο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

Στο κομμάτι μάλιστα που αφορά το υπουργείο Δικαιοσύνης, ερχόμαστε και λέμε ότι, αντί να ταλαιπωρούνται δικαστικώς αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε να διεκδικήσουν τις επιπλέον αποζημιώσεις για τη ψυχική οδύνη, να μπορούν να εκτελούνται οι αποφάσεις από τον πρώτο βαθμό. Ουσιαστικά να μην γίνεται η χρήση που κάνει συνεχώς το Δημόσιο για να εξαντλήσει τις διαδικασίες. Δίνουμε τη δυνατότητα μετεγγραφών, τη δυνατότητα διορισμού - και όλα αυτά ως αναγνώριση της πολιτείας, της ευθύνης της.

Προφανώς η παραίτηση των αξιώσεων του Δημοσίου δεν επαρκεί, αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο».

«Στο κομμάτι που αφορά το υπουργείο Υγείας, ερχόμαστε και για πρώτη φορά δίνουμε την απόλυτη δυνατότητα, ό,τι δημόσια δομή υπάρχει, ό,τι ιδιωτική δομή υπάρχει, ό,τι δομή του εξωτερικού, με καμία απολύτως συμμετοχή, να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε όλους όσους, συγγενείς και τραυματίες έχουν ανάγκη. Προφανώς αυτό δεν απαλύνει το πόνο τους, ανθρώπους χάσανε, παιδιά χάσανε, αλλά δείχνει τουλάχιστο ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα τους και θα τους στηρίζει», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

