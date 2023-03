Οικονομία

Απεργία την Πέμπτη: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ησάπ, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ την Πέμπτη.

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ στις 16 Μαρτίου συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα σωματεία στα μέσα σταθερής τροχιάς, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην απεργιακή συγκέντρωση οι συρμοί στις Γραμμές 1, 2, 3 και του Τραμ θα κινηθούν από τις 10:00 έως τις 15:00.

Η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος και εξακολουθεί να συγκλονίζει τους πάντες, ξεσηκώνοντας ένα μεγάλο «κύμα» οργής και ταυτόχρονα απαίτησης για την απόδοση ευθυνών, όπου και εάν ανήκουν και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των μεταφορών, που αποτελούν κοινωνικό αγαθό.

«Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το συνδικαλιστικό κίνημα», τονίζουν, «οφείλει να μην επιτρέψει να ξεχαστεί η πολύνεκρη τραγωδία! Να γίνει εκφραστής των λαϊκών αιτημάτων ώστε να μην υπάρξει, για μια ακόμα φορά, αποπροσανατολισμός με τη μετάθεση ευθυνών και καθυστερήσεις στη απονομή της Δικαιοσύνης, που οδηγούν σε συγκάλυψη! Την ίδια στιγμή, οι αδικοχαμένοι συνάδελφοί μας σιδηροδρομικοί, θύματα και αυτοί της ανείπωτης τραγωδίας, με το θάνατό τους αποκαλύπτουν τις ευθύνες των κυβερνήσεων, την υπονόμευση των σιδηροδρομικών υποδομών και φέρνουν στο φως τον μακρύ κατάλογο των εργαζομένων που απώλεσαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια. Οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες, ενώνουμε τη φωνή μας με όλο το λαό και διεκδικούμε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας σε όλα τα Μέσα Μεταφοράς, τα οποία εξυπηρετούν, κυρίως, τη λαϊκή, εργατική τάξη, τους νέους και τις νέες».

Τα τρόλεϊ θα κινηθούν την Πέμπτη από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 16 Μαρτίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

«Το δυστύχημα στα Τέμπη δεν πρέπει να ξεχαστεί, οι υπεύθυνοι να πληρώσουν. Απαιτούμε συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες, ποιοτικές με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή» δηλώνουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους.

Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Η έξοδος των οχημάτων από τα αμαξοστάσια θα γίνει στις 8:30 π.μ.

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ. Το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ δηλώνει «η εθνική τραγωδία στα Τέμπη μας έχει φέρει όλους αντιμέτωπους με ζητήματα ελλιπούς ασφαλείας σε βαθμό που αγγίζουν την παθογένεια» και απαιτεί «συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες, ποιοτικές με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

