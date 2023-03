Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: 104 παιχνίδια με 48 ομάδες για 40 ημέρες - Όλες οι αλλαγές

Ριζικές αλλαγές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η ανακοίνωση της FIFA.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα έχει 104 αντί 64 αγώνες, λόγω της διευρυμένης μορφής με 48 ομάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/3) η FIFA.

Η διοργάνωση του 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί από κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, θα είναι η πρώτη όπου συμμετέχουν 48 ομάδες.

«Το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη τροποποίηση στη μορφή αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από 16 ομίλους των τριών σε 12 ομίλους των τεσσάρων με τις δύο πρώτες και τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες να προχωρούν στον γύρο των 32», επιβεβαίωσε η FIFA.

«Η αναθεωρημένη μορφή μετριάζει τον κίνδυνο συνδιαλλαγής και διασφαλίζει ότι όλες οι ομάδες παίζουν τουλάχιστον τρεις αγώνες, ενώ παρέχει ισορροπημένο χρόνο ξεκούρασης μεταξύ των ομάδων.»

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 32 ομάδων στο Κατάρ πέρυσι είχε συνολικά 64 αγώνες που ολοκληρώθηκαν σε 29 ημέρες. Την τελευταία φορά που το Μεξικό (1986) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (1994) φιλοξένησαν Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχαν μόνο 24 ομάδες.

Το τουρνουά είχε 32 ομάδες από το τουρνουά του 1998 στη Γαλλία, με οκτώ ομίλους των τεσσάρων και τους φιναλίστ να παίζουν επτά παιχνίδια ο καθένας. Αλλά οι ομάδες που θα φτάσουν στν τελικό το 2026 θα παίξουν πλέον οκτώ αγώνες συνολικά.

Το αρχικό σχέδιο για το 2026 είχε συνολικά 80 αγώνες, αλλά η απόφαση να αυξηθεί ο αριθμός των αγώνων σε 104 εγκρίθηκε σήμερα από το συμβούλιο της FIFA.

Τα 104 παχνίδια είναι: έξι παιχνίδια για κάθε όμιλο (72), 16 τη φάση των «32», 8 τη φάση των «16», 4 στους προημιτελικούς, 2 στα ημιτελικά, ο αγώνας για την 3η θέση και ο τελικός, φτάνοντας συνολικά τους 104 αγώνες

Με βάση το νέο ημερολόγιο αγώνων που εγκρίθηκε από το συμβούλιο της FIFA , ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, με την υποχρεωτική περίοδο αποδέσμευσης να ξεκινά στις 25 Μαΐου 2026, μετά τον τελευταίο επίσημο αγώνα συλλόγων στις 24 Μαΐου 2026 (ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις για τον τελικούς των διοργανώσεων συλλόγων έως τις 30 Μαΐου 2026, με την επιφύλαξη της έγκρισης της FIFA).

Το Διεθνές Καλεντάρι Αγώνων Ανδρών 2025-2030 θα διαμορφωθεί ως εξής:

• Μάρτιος: ένα παράθυρο εννέα ημερών, δύο αγώνων

• Ιούνιος: ένα παράθυρο εννέα ημερών, δύο αγώνων (συμπεριλαμβανομένων φιλικών για την προετοιμασία των τελικών τουρνουά όπου χρειάζεται)

• Τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου: ένα παράθυρο 16 ημερών, τεσσάρων αγώνων (θα εισαχθεί από το 2026, με δύο παράθυρα εννέα ημερών, δύο αγώνων που θα διατηρηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025)

• Νοέμβριος: ένα παράθυρο εννέα ημερών, δύο αγώνων.

