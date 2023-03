Life

“The 2Night Show” - Μαραντίνης: Οι σχέσεις με τα παιδιά του, ο… γάμος και οι “Οnirama”

Ο front man των «Οnirama», μίλησε για την πορεία του στη μουσική και για τις συνεργασίες του, αναφέρθηκε στο «δέσιμο» με τα παιδιά του και μοιράστηκε τους προβληματισμούς του για το μέλλον.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» τον Θοδωρή Μαραντίνη.



Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, και front man των «Οnirama», μίλησε για την πορεία του στη μουσική και για τις συνεργασίες του. Επίσης, αναφέρθηκε στο δυνατό «δέσιμο» με τα παιδιά του, ενώ μοιράστηκε τους προβληματισμούς του για το μέλλον.



Για τις σχέσεις που έχει με τα παιδιά του και το αν θέλουν να ασχοληθούν με την μουσική είπε «η σχέση με τα παιδιά μου είναι πολύ καλή, αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν είμαι ο τέλειος μπαμπάς, κανείς δεν είναι, αλλά προσπαθώ για αυτό. Γελάμε, περνάμε καλά, πάνε καλά στο σχολείο οπότε βλέπεις ότι κάτι καλό έχει γίνει εδώ! Ο μικρός τραγουδάει πολύ, έχει ωραία φωνή, έχει μπει και στη χορωδία αλλά δεν έχει δείξει κάποιος από τους δύο ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Είναι μικρά ακόμα γιατί και εγώ στα 16 μου το πήρα απόφαση.



Εγώ επειδή μεγάλωσα σε μία οικογένεια που είχε ντισκοτέκ, η βασική του δουλειά ήταν οι επιγραφές με νέον, και είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Και όταν υπάρχει μια επιχείρηση στην Ελλάδα μοιραία πηγαίνεις προς τα εκεί. Στα πρώτα μου βήματα με το συγκρότημα δούλευα εκεί αλλά μετά η μουσική μας κέρδισε. Πολλές φορές όταν σκέφτομαι την καριέρα μου, αυτό που με αγχώνει και με απασχολεί, είναι να καταλάβω τη στιγμή για το πού πρέπει να σταματήσω. Για παράδειγμα, βλέπω τη Madonna και στεναχωριέμαι! Είναι εύκολο να γίνεις καρικατούρα ή γραφικός, μια αγωνία μου είναι να μην το κουράσω».





Για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε πως «δεν θα ξαναπαντρευτώ! Δεν είναι κάτι που αναζητώ ή σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία μου, η υγεία μου, και η ψυχική ηρεμία για μένα και των παιδιών, δεν θεωρώ ότι θα αυξηθούν ή θα μεγαλώσουν με έναν γάμο. Μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτόν και ίσως είναι και καλύτερα».



Μιλώντας για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το διαζύγιό του με την Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε: «Επίσημα δεν έχουμε συνεπιμέλεια, είναι κάτι που το έχω ζητήσει. Πλέον σε κάποια πράγματα τα ζευγάρια έχουν εκ των πραγμάτων κι εκ του νόμου συνεπιμέλεια, στην ονοματοδοσία, στις ιατρικές αποφάσεις, στο ποιο σχολείο θα πάει. Εγώ έχω ήδη πολλά θέματα της συνεπιμέλειας υπαρκτά. Έχω σχεδόν μισή εβδομάδα τα παιδιά, πολύ χρόνο σε διακοπές, το κομμάτι του χρόνου σε εναλλασσόμενη κατοικία. Συνειδητοποίησα πόσα ζευγάρια βρίσκονται στα δικαστήρια ή σε ένταση για αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό θέμα, καίει πολύ τους ανθρώπους και τα παιδιά. Μέσα από τον ανόητο καβγά που προκύπτει πίσω από την συνεπιμέλεια, την πληρώνουν τα παιδιά, που γίνονται μπαλάκι μέσα σε αυτό ή εργαλειοποιούνται με αφορμή το ποιος έχει την εξουσία, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά μια συνεννόηση. Όταν δεν υπάρχει αυτό το καλό κλίμα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα τρόπος νομικά να βοηθάει το κλίμα για να υπάρχει καλή συνεννόηση».

