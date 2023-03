Πολιτική

Βελόπουλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνάει τέσσερα χρόνια και δεν γνωρίζει τίποτα

Τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το δυστύχημα στα Τέμπη και σε ποιους καταλογίζει ευθύνες. Οι εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» στον πρωθυπουργό

Σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη ο κ. Βελόπουλος επέμεινε στο ερώτημα για το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Σύμφωνα με τον ίδιο έγιναν τρεις εκρήξεις και όπως είπε «την πρώτη μέρα μετά το δυστύχημα 6 άτομα πήγασαν στο νοσοκομείο Λάρισας και οι ιατρικές γνωματεύσεις έκαναν λόγο για χημικά εγκαύματα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει στην κατοχή του φωτογραφίες με τις στολές των πυροσβεστών, η οποίες είναι άθικτες όπως είπε και παρόλα αυτά οι ίδιοι έχουν εγκαύματα. Σημείωσε ακόμα ότι η πρώτη μηχανή του εμπορικού είναι άθικτη, ενώ τόνισε ότι αν δεν γίνονταν οι εκρήξεις δεν θα είχαμε τόσους νεκρούς.

«Πρεπει να μας πουν τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία», υπογράμμισε, ενώ όπως υποστήριξε στη σημείο του δυστυχήματος πήγε ο στρατός και έφυγε.

«Κάνεις δεν μιλά για την ιταλική εταιρεία. Γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τηλεματική και τηλειδιοιίκηση. Όλοι καλύπτουν όλους. Έπρεπε όλοι να πάνε με βραχιολάκια στην φυλακή», ανέφερε ακόμα ο κ. Βελόπουλος

Τόνισε ακόμα ότι δεν θέλει να καταθέσει τα στοιχεία που έχει γιατί όπως είπε δεν εμπιστεύεται τον Ισίδωρο Ντογιάκο «αφού ο γιος του είναι μετακλητός στο υπ. Μεταφορών». «Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί μετά το 2012 να μην κατέβουν στις εκλογές», είπε ακόμα και έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.

Σημείωσε ακόμα ότι «ο σιδηρόδρομος δεν πρέπει να ξεκινήσει μέχρι να λειτουργεί η τηλεματική διοίκηση».

Ακόμα, εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει. Ο Πρωθυπουργός κυβερνάει τέσσερα χρόνια και δεν ξέρει τίποτα».

Σχετικά με το θέμα των εκλογών και το ενδεχόμενο συνεργασίας ο κ. Βελόπουλος είπε «δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Αν χρειαστεί θα κυβερνήσουμε μόνοι μας» και πρόσθεσε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι έχει αμβλύνει τις αντιθέσεις του πολύ.

