Τέμπη - Γεραπετρίτης: Η τηλεδιοίκηση Λάρισας λειτουργούσε το βράδυ του δυστυχήματος

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Πότε θα λειτουργήσει πλήρως η τηλεδιοίκηση.

Ενημέρωση στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής πραγματοποίησε ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος έχει αναλάβει και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετά την τραγωδία στα Τέμπη και την παράιτηση του μέχρι τότε Υπουργού, Κώστα Καραμανλή, ενημέρωσε τους βουλευτές μεταξύ άλλων για την κατάσταση που παρελήφθη το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν την πορεία εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας και τηλεδιοίκησης ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί και για τα άμεσα μέτρα που θα επιτρέψουν την επαναλειτουργία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στις 22 Μαρτίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκίνησε την τοποθέτησή του, αναφέροντας ότι "θα ήταν προσβολή στη μνήμη των νεκρών να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση" και τόνισε ότι "η διερεύνηση θα φτάσει μέχρι τέλους σε όλα τα επίπεδα και δεν θα μείνει καμία σκιά". Οπως επεσήμανε, "σε ένα μήνα από σήμερα θα είναι έτοιμο το πόρισμα της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων και μέσα στην εβδομάδα θα προκηρυχθεί διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος για να στελεχωθεί σε ανώτατο επίπεδο ο ΟΣΕ"

Αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είπε ότι "ήταν το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας λαθών. Μολονότι ήταν σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στο σημείο. Ήταν υποχρέωση των σταθμαρχών να χαράσσουν αυτόματη πορεία στον πίνακα αυτό δεν συνέβη. Έγινε χειροκίνητα. Τοποθετήθηκαν λάθος τα κλειδιά και δεν υπήρξε μετέπειτα παρακολούθηση του πίνακα αλλά επίσης δεν υπήρξε και καμία ενημέρωση από την αμαξοστοιχία ότι μπαίνει σε άλλη γραμμή".

Ακόμη δήλωσε πως: "Κανένα ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για τις καθυστερήσεις και τα λάθη. Είναι χρέος μας να τα αναδείξουμε. Υπήρξε ανάληψη ευθύνης. Μια συγνώμη δεν υποκαθιστά το αδιανόητο που συνέβη αλλά είναι μια ελάχιστη υποχρέωση. Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο μαζικών καταστροφών για να συντονιστούν όλες οι κρατικές δομές".

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ακόμα ότι υπάρχουν δυο διαστάσεις, αυτή του προσωπικού και των υποδομών. Είπε ότι υπήρξε σταδιακή αποψίλωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Δεν έγιναν καθόλου προσλήψεις για μεγάλο διάστημα. "Προσπαθήσαμε να το θεραπεύσουμε με την κινητικότητα αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Με δελτία παροχής υπηρεσιών υπήρξε άμεση στελέχωση όχι επαρκής αλλά αναγκαία. Έγιναν 200 προσλήψεις σε καίριες θέσεις. Σταθμάρχες, κλειδούχοι, τεχνικοί. Πήραν την ίδια εκπαίδευση με το τακτικό προσωπικό. Και οι μόνιμες προσλήψεις. Εκεί, για το 2022 εγκρίθηκαν 117 και το 2023 άλλες 100. Ο πρώτος διαγωνισμός για 90 μέλη υπήρξε μέσω ΑΣΕΠ. Από 10.500 αιτήσεις που υποβλήθηκαν η διαδικασία βρίσκεται στον ΟΣΕ και θα ολοκληρωθεί σύντομα", ανέφερε.

Είπε ακόμα ότι παρότι είναι αυστηρό θα επαναξιολογηθεί το σύστημα εκπαίδευσης του προσωπικού και περιλαμβάνει 712 ώρες εκπαίδευσης. Ότι είναι ένα μείγμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και πριν την ολοκλήρωσή της διεξάγονται αυστηρές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές ασφαλείας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε: "Eίναι ζήτημα που έχει μακρά και όχι εύκολη ιστορία. Η σύμβαση που αφορούσε την τεχνολογική αναβάθμιση υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2014. Περιλαμβάνει συνολική αναβάθμιση όλων των σηματοδοτών σε 52 σταθμούς. Σε πλήρη ανάπτυξη θα οδηγήσουν σε πλήρες δίκτυο σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Οι συμβάσεις θα ολοκληρωθούν εντός του 2023. Εως το τέλος Ιουνίου το βόρειο κομμάτι και ως το τέλος Σεπτεμβρίου του το νότιο κομμάτι της γραμμής. Αρα από τον Οκτώβριο θα έχουμε λειτουργικά πλήρη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Θα έχουμε σοβαρότατη αναβάθμιση σε ηλεκτρονικά μέσα."

Οι ασφαλιστικές δικλείδες

Στη συνέχεια τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης: "Σήμερα μόνο 3 χώρες της ΕΕ έχουν τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης. Δυστυχώς το αποκτούμε με καθυστέρηση. Δεν μπορεί κανείς να πει αν θα είχαμε προλάβει αυτό το κακό αν λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Όμως θα είχαμε περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για να το αποφύγουμε

Η αρχική σύμβαση έχει πάρει πολλές παρατάσεις. Η πρώτη προθεσμία ήταν να ολοκληρωθεί 2016. Είχε ολοκληρωθεί ένα μικρό μέρος των παραδοτέων. Δεν χρειάζεται να σας πω τι σημαίνει «παραδίδω ένα έργο». Σημαίνει ότι το παραδίδω λειτουργικό μετά από δοκιμή σε χρήση. Δεν σημαίνει παραδίδω το ότι έχω κάνει την πρόβλεψη της εκταμίευση τω ποσών. Αυτό δεν είναι παράδοση γι αυτό και αυτό που ακούω ότι είχε παραδοθεί ένα μέρος που αγγίζει το 70%, δεν είναι σωστό. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 είχε παραδοθεί λιγότερο από το 33% του συνολικού έργου. Και μιλώ για λειτουργικά παραδοθέν . Δεν υπήρξε τίποτε άλλο. Γι αυτό το 33% υπήρξαν σοβαρότατα ζητήματα. Διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος του 33% δεν ήταν πιστοποιημένο από τον εγκεκριμένο οργανισμό. Αρα δεν ήταν λειτουργικό ένα μέρος καθώς δεν ήταν συμβατό με τα υπόλοιπα συστήματα του ΟΣΕ. Από τα 33% το 15% έγινε από την αρχή μετά από το 2021 και μάλιστα έγινε αδαπάνως διότι οφείλετο σε πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης. Αρα από το 2016 πρακτικά λειτουργικά παραδόθηκε το 18%. Επειδή στο μεσόδιάστημα προέκυψε δημοσιονομικός έλεγχος και ζήτημα νέας αρχιτεκτονικής καθυστέρησε να υπάρξει η αναγκαία συμπληρωματική σύμβαση για κάλυψη των κενών. Η Τεχνική Υπηρεσία του ΟΣΕ ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2017 προειδοποιούσε την διοίκηση ότι άμεσα έπρεπε να υπογραφεί νέα συμπληρωματική σύμβαση. Από τον Σεπτέμβριο 2017 δεν υπάρχει καμία απολύτως πράξη έως το 2019. Για 2 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Από το 2021 εως σήμερα ολοκληρώθηκε πρόσθετο έργο με πρωτόκολλα παραλαβής 52%. Σήμερα τυπικά έχει παραδοθεί το 70%.

Αρα εως το 2016 παραδόθηκε λειτουργικά 18%

Από 2016 έως 2019 0%

Και από 2019 εως σήμερα επιπλέον 52%, τονίζοντας πως αυτά είναι αδιάσειστα στοιχεία

Όσον αφορά το τι γίνεται τώρα ο Υπουργός, ανέφερε: "Η ανάδοχος εταιρεία Αλστομ έχει αναλάβει το έργο και το παρακολουθούμε με μεγάλη αυστηρότητα. Ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τη μητρική εταιρεία και έλαβε διασφαλίσεις για μη καθυστερήσεις. Ευελπιστούμε βάσιμα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο ώστε από Οκτώβριο όλο το δίκτυο Αθήνας - Θεσσαλονίκης να έχει τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έγινε προσπάθεια από διοικήσεις για να τρέξουν τα έργα. Υπήρξαν οι παθογένειες που συνοδεύουν τα δημόσια έργα με αποτέλεσμα το ανθρώπινο χέρι να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης. Μέχρι Σεπτέμβριο που θα παραδοθεί όλο το έργο θα υπάρξει αυστηρότερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού στα κρίσιμα πόστα, μείωση δρομολογίων για διασφάλιση της παρακολούθησής τους , μείωση ταχύτητας συρμών, ταχύτατη αποπεράτωση διαδικασιών προσλήψεων, αύξηση μηχανοδηγών και συνοδών μελών , αστυνόμευση δικτύου για κλοπές και δολιοφθορές. Θα γίνει κακούργημα όχι μόνο η κλοπή σιδηροδρομικού υλικού αλλά και η κλεπταποδοχή."

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν αναφέρει:

«Σε άλλη μια πλέον αναμενόμενα επαίσχυντη ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης αναλώθηκε στο να δικαιολογεί ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υπό διάλυση, αφήνοντας τις γνωστές αιχμές του ενάντια στους εργαζομένους. Για τα κενά στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το προσωπικό του, για τα απενεργοποιημένα αυτόματα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ασφάλειας, την απαλλαγή των ιδιωτών από την υποχρέωση να επενδύσουν 800εκ. ευρώ, ούτε λόγος. Η δικαίωση θα έρθει μόνο μετά την απαλλαγή της πολιτείας από την κυβέρνηση της συγκάλυψης και της διαπλοκής.



Γι’ αυτό το ΜέΡΑ25 θα βρεθεί και πάλι στους δρόμους, στο πλευρό των απεργών, απαιτώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και ριζική αλλαγή πολιτικής για τους σιδηροδρόμους:



Τα 3 βήματα για τους σιδηροδρόμους



1. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον σιδηρόδρομο τώρα!



Άμεση εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποιημένης τηλεματικής από τον ΟΣΕ, από μόνιμους υπαλλήλους του ΟΣΕ και διαχείριση, συντήρηση και αναβάθμιση του από τους ίδιους. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΟΣΕ, 217 λένε τα σωματεία των εργαζομένων.



2. Ενιαιοποίηση δικτύου και συρμών - Επαναφορά της εμπορικής δραστηριότητας στον ΟΣΕ!



Επαναφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ή HELLENIC RAILWAYS όπως την ονόμασαν οι Ιταλοί) στον δημόσιο ΟΣΕ.



3. Δημόσια, κεντρικά σχεδιασμένη επέκταση του σιδηρόδρομου σε όλη τη χώρα.



Δημιουργία ΔΙΑΣΚΕΠ Μεταφορών, στο οποίο θα συμμετέχουν επιστήμονες και εργαζόμενοι του χώρου αλλά και κληρωτοί πολίτες, χρήστες του δικτύου. Αυτό το συμβούλιο θα διαβουλευθεί, θα ζυμωθεί, θα αναλύσει και θα εκπονήσει το κεντρικό σχέδιο για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. Ένα δημόσιο, άρτιο, ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο, ασφαλές για τους πολίτες, αποτελεσματικό και φιλικό στο περιβάλλον.»

