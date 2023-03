Οικονομία

Σταϊκούρας για Silicon Valley και Credit Suisse: Οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα σαφώς σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, ώστε να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών.

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα σαφώς σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, ώστε να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τις αναταραχές που βιώνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα τις οποίες, όπως είπε, πυροδότησε κυρίως η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και η κάθετη πτώση της τιμής της μετοχής της Credit Suisse.

Μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου σχετικά με τη δημιουργία κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό, ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι:

1ον: Οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση του προγράμματος "Ηρακλής", των οποίων οι εγγυήσεις δεν μπαίνουν στο δημόσιο χρέος - όπως με βεβαιότητα διάφορα πολιτικά κόμματα υποστήριζαν εδώ στη Βουλή - και διαθέτουν μονοψήφιους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημείωσε μάλιστα ότι τον Ιούλιο του 2019 τα κόκκινα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ήταν περίπου στο 44%. «Τα παραλάβαμε στο 44%, όσο τα παραδώσαμε τον Ιανουάριο του 2015. Σήμερα είναι στο 8,7%, (Δεκέμβριος 2022)».

2ον: Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα τους μέσα από δύο πυλώνες, την αύξηση των καταθέσεων και την πρόσβαση στις αγορές. «Να είμαστε συγκεκριμένοι: Οι καταθέσεις την τελευταία τετραετία έχουν αυξηθεί κατά 30% ή 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές έχει ενισχυθεί με εκδόσεις τίτλων και κεφαλαιακών μέσων ύψους περίπου δωδεκάμισι δισεκατομμυρίων ευρώ».

3ον: Οι τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά πιο υψηλά του ελάχιστου όρου. Το όριο αυτό είναι χαμηλό, σε σχέση με αυτό που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, που είναι 17,5%το Δεκέμβριο του '22, και

4ον: Οι τράπεζες έχουν επανέλθει σε κερδοφορία μετά από μία σειρά ζημιογόνων χρήσεων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, «όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι το τραπεζικό σύστημα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από όταν πριν από τέσσερα χρόνια».

Παρόλα αυτά, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, «δεν χωράει εφησυχασμός. Οι αβεβαιότητες παγκοσμίως είναι πολλές και οι προκλήσεις, νέες και μεγάλες. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μεριμνά για την διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Συνεπώς, συνέχισε ο κ. Σταϊκούρας, «όπως αποδεικνύεται από την παράθεση των στοιχείων που έχω κάνει ενδεικτικά, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχουμε κερδίσει ως Ελλάδα, όλοι μαζί συλλογικά, πολλές μάχες. Και μπορούμε να κερδίσουμε και την μάχη του εκσυγχρονισμού του κράτους με ψυχραιμία όμως, με αποφασιστικότητα και με δημιουργική δράση. Μπορούμε να αποκτήσουμε ένα καλύτερο κράτος με περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη αποτελεσματικότητα, και μεγαλύτερη διαφάνεια. Αλλά αυτό απαιτεί ευθύνη. Ατομική και συλλογική ευθύνη από όλους μας».





