Συνταξιοδοτικό - Γαλλία: Επεισόδια, μολότοφ και 217 συλλήψεις (εικόνες)

"Καζάνι" που βράζει η Γαλλία για το συνταξιοδοτικό, που προβλέπει την αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64 έτη.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 217 ανθρώπους χθες Πέμπτη το βράδυ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν διαδήλωση στο Παρίσι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μαζικών διαμαρτυριών εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, που εντέλει αποφασίστηκε να εφαρμοστεί χωρίς ψηφοφορία στην κάτω Βουλή, μετέδωσαν ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το France Info, 217 άνθρωποι συνελήφθησαν στα επεισόδια που ξέσπασαν στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κατά την ίδια πηγή, μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση για να αδειάσουν την πλατεία. Κάποιοι από τους διαδηλωτές έβαλαν φωτιές και εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Όταν ξέσπασαν τα επεισόδια, στην πλατεία βρίσκονταν περίπου 6.000 άνθρωποι, κατά υπολογισμούς γαλλικών ΜΜΕ.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η κυβέρνηση αποφάσισε την τελευταία στιγμή να εφαρμόσει το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, που προβλέπει την αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64 έτη, παρακάμπτοντας την κάτω Βουλή, καθώς δεν ήταν σαφές αν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία.

Υπάρχει άρθρο του γαλλικού Συντάγματος (το 49, § 3) που επιτρέπει να ακολουθηθεί αυτή η οδός. Όμως η μεταρρύθμιση μπορείνα ανατραπεί, σε περίπτωση ψήφου δυσπιστίας στην κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν χθες και σε πολλές άλλες πόλεις της Γαλλίας (Μασσαλία, Ντιζόν, Νάντη, Ρεν, Ρουέν, Γκρενόμπλ, Τουλούζη, Νίκαια). Τα συνδικάτα καλούν σε νέα εθνική απεργία την ερχόμενη Πέμπτη και μαζικές κινητοποιήσεις από το σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια Γάλλοι έχουν βγει επανειλημμένα στους δρόμους εναντίον της μεταρρύθμισης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμαμέν έδωσε εντολή στην αστυνομία να λάβει «ενισχυμένα μέτρα προστασίας» για τα μέλη του γαλλικού κοινοβουλίου.

