Ο Βαρουφάκης δεν αναγνώρισε στους συλληφθέντες αυτούς που τον χτύπησαν

Κατάθεση χωρίς να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έδωσε στην ανακρίτρια ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25.



Κατάθεση χωρίς να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έδωσε στην 1η Ανακρίτριας Ανηλίκων ο γενικός γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, για την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα αγνώστων την περασμένη Παρασκευή στα Εξάρχεια.

Ο κος Βαρουφάκης δήλωσε πως δεν αναγνώρισε στα πρόσωπα των δυο συλληφθέντων τους ανθρώπους που τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης είναι σε θέση να αναγνωρίσει μόνο τον άνθρωπο που τον χτύπησε, τον οποίο περιέγραψε ως σωματώδη, ηλικίας περίπου 25 ετών. Κατά τον κ. Βαρουφάκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έσπευσε να αναφερθεί σε ταυτοποίηση των υπαιτίων της επίθεσης, πριν καν καταθέσει ο πρώτος αυτόπτης μάρτυρας.

Αναλυτικά, ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε: "Μόλις κατέθεσα στην ανακρίτρια ανηλίκων για το γνωστό περιστατικό. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνει, και εκείνη και οι συνεργάτες της. Εμείς στο ΜέΡΑ25 σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Η αξιοπιστία της όπως και η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου, όλων των θεσμών βρίσκονται στο πάτωμα μετά από 13 χρόνια μνημονίων. Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη σημαίνει ότι την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Εγώ αυτή τη στιγμή, κάνοντας χρήση της ευγένειάς σας να είστε εδώ, μεταφέρω στον Πρωθυπουργό την απαίτηση του ΜέΡΑ25 για αποπομπή του κ. Θοεδωρικάκου από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόλμησε δύο ώρες πριν την κατάθεση του πρώτου αυτόπτη μάρτυρα να διαρρεύσει και να κάνει δηλώσεις ότι τους βρήκε. Ουσιαστικά έχρισε τον εαυτό του ταυτόχρονα ανακριτή, εισαγγελέα, δικαστή και ένορκο. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα υπουργός δεν βγαίνει να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και μάλιστα με το γνωστό θράσος του κ. Θεοδωρικάκου. Είναι επικίνδυνος για τη Δημοκρατία. Είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε η Αστυνομία χθες στο τέλος της σημαντικής αυτής πορείας στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Θεοδωρικάκος δεν διστάζει να δημιουργήσει συνθήκες βίας σε αυτήν την πόλη, σε αυτήν τη χώρα για καθαρά προεκλογικούς δικούς του λόγους και του κόμματός του. Ξέρω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να τον αποπέμψει, έτσι θα επιβεβαιώσει ότι η Μητσοτάκης ΑΕ επενδύει, όχι μόνο στη διάλυση όλων των δημόσιων αγαθών αλλά και, στη δημιουργία συνθηκών που εγκυμονούν δύσκολες και δυσοίωνες καταστάσεις σε αυτή τη χώρα.

Ενώπιον της Ανακρίτριας θα απολογηθεί στη 1 μετά το μεσημέρι ο 19χρονος που συνελήφθη ως μέλος της ομάδας που επιτέθηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Η δικαστική λειτουργός διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ένας 35χρονος που προσήχθη χθες για επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν στην ομάδα που επιτέθηκε στον κ. Βαρουφάκη. Η Ανακρίτρια θα μελετήσει τα στοιχεία και εφόσον το κρίνει θα ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, ώστε να τον καλέσει σε απολογία.





