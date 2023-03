Αθλητικά

Μίμης Παπαϊωάννου: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Χιλιάδες άνθρωποι, παλιοί συμπαίκτες του και αντίπαλοι, συνόδευσαν τον παίκτη - «σημαία» της ΑΕΚ, στην τελευταία του κατοικία.

Χιλιάδες άνθρωποι, νέοι, γέροι, άνδρες, γυναίκες, ήταν εκεί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί για να τον αποχαιρετήσουν... Εκείνος, τυλιγμένος με μία σημαία της ΑΕΚ να θυμίζει για πάντα σε όλους ότι ήταν πάντα μπροστάρης στις μεγάλες στιγμές της Ένωσης.

Στο «αντίο» του Μίμη Παπαϊωάννου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, στο λαϊκό προσκύνημα στο οποίο προσήλθαν παλιοί συμπαίκτες, όπως ο Θωμάς Μαύρος, ο Στέλιος Μανωλάς, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, o Λάκης Νικολάου και ο Κώστας Νεστορίδης που λύγισε και ξέσπασε σε λυγμούς πάνω από το φέρετρο του φίλου του.

Εκεί ήταν και αντίπαλοι, εξίσου σπουδαίοι, όπως ο Αντώνης Αντωνιάδης και ο έτερος μεγάλος Μίμης του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Δομάζος. Το «παρών» έδωσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές της Ένωσης, αλλά και αντιπροσωπεία της ομάδας μπάσκετ με επικεφαλής τον αρχηγό Λουκά Μαυροκεφαλίδη.

Δεν θα μπορούσε να λείψει ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος πρόλαβε να τιμήσει τον Παπαϊωάννου όπως του άξιζε, τοποθετώντας τη μορφή του σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες της «Αγιάς Σοφιάς».

Εκεί, ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο, βρίσκεται ο Ιερός Ναός, όπου γύρω στις 14:30 πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ.

Αμέσως μετά το τέλος της και πριν αναχωρήσει η πομπή για την ταφή στο Δημοτικό Κοιμητήριο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, «ράγισαν καρδιές»: από το μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε ο ύμνος της ΑΕΚ με τον κόσμο να τραγουδά, σ' αυτό το συγκινητικό στερνό αντίο με μια μελωδία άμεσα συνδεδεμένη με τον κορυφαίο Μίμη Παπαϊωάννου.

