Γαλλία: Σχεδόν χίλια δελφίνια ξεβράστηκαν νεκρά στις ακτές

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο τα δελφίνια πλησιάζουν στις ακτές για να βρουν τροφή και κατά συνέπεια έρχονται σε επαφή με αλιευτικά σκάφη.

Τουλάχιστον 910 δελφίνια έχουν ξεβραστεί νεκρά σε παραλίες της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό από τα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με μια νέα καταμέτρηση του ωκεανογραφικού παρατηρητηρίου Pelagis, το οποίο διαπίστωσε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 400 τέτοιες περιπτώσεις.

«Περίπου 420 μικρά κητοειδή» ξεβράστηκαν στο διάστημα 10-17 Μαρτίου και τα 120 από αυτά το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου, κάτι που «δεν έχει προηγούμενο» ανέφερε το ινστιτούτο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι αριθμοί αυτοί δεν είναι οριστικοί.

Κάποια από τα δελφίνια ήταν νεκρά εδώ και πολλές εβδομάδες, άλλα πέθαναν πρόσφατα, σύμφωνα με το Pelagis, το οποίο καταγράφει το φαινόμενο αυτό από το 1970. Στα περισσότερα από όσα εξετάστηκαν βρέθηκαν σημάδια που έδειχναν ότι είχαν χτυπηθεί από μηχανές αλιευτικών σκαφών.

Ένα πρώτο κύμα θανάτων είχε καταγραφεί στις αρχές του έτους, με 360 δελφίνια που ξεβράστηκαν νεκρά από τα μέσα Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2023. Ακολούθησε μια περίοδος σχετικής «νηνεμίας», με μόνο 130 νεκρά δελφίνια μέχρι τις αρχές Μαρτίου.

Από το 2017 μέχρι το 2020 καταγράφονταν κατά μέσο όρο 850 νεκρά δελφίνια στις ακτές κάθε χειμώνα. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο τα δελφίνια πλησιάζουν στις ακτές για να βρουν τροφή και κατά συνέπεια έρχονται σε επαφή με αλιευτικά σκάφη, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να τραυματίζονται και να πεθαίνουν. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστήμονες έχουν ζητήσει να σταματά αυτήν την περίοδο η αλιεία, ωστόσο η κυβέρνηση προτιμά μέχρι στιγμής να λαμβάνει άλλα μέτρα: καταγράφει το φαινόμενο και προτείνει «τεχνικές» λύσεις, όπως την τοποθέτηση καμερών ή «απωθητικών» στα αλιευτικά σκάφη.

