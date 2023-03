Πολιτισμός

Πέθανε ο Λανς Ρέντικ

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο Λανς Ρέντικ.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του δημοφιλούς ηθοποιού, Λάνς Ρέντικ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Ο διάσημος ηθοποιός, Λανς Ρέντικ, γνωστός από τη σειρά του HBO, «The Wire» και την κινηματογραφική σειρά «John Wick», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το TMZ, πηγές της αστυνομίας λένε πως η σορός του ηθοποιού βρέθηκε στο σπίτι του στο Studio City, το πρωί της Παρασκευής γύρω στις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα). Η αιτία του θανάτου του είναι προς το παρόν ασαφής, αλλά οι πηγές κάνουν λόγο για φυσικά αίτια.

Ο Ρέντικ βρισκόταν σε περιοδεία για την τέταρτη συνέχεια του franchise «John Wick» -υποδύεται τον Charon στην ταινία- και είχε προγραμματισμένη μια guest εμφάνιση για την επόμενη εβδομάδα στο show της Kelly Clarkson.

