Κόσμος

Βραζιλία: Nεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Σάο Πάολο (εικόνες)

Πώς συνέβη το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη χθες Παρασκευή σε συνοικία του Σάο Πάολο, της πολυπληθέστερης πόλης στη Βραζιλία.

Το ελικόπτερο, ένα Robinson R44 Raven II, που εκτελούσε πτήσεις για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρίας, συνετρίβη στις 14:35 (τοπική ώρα) στη συνοικία Μπάρα Φούντα της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Νεκροί είναι ο 32χρονος πιλότος και οι τρεις επιβάτες (ηλικίας 28, 30 και 42 ετών), σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου υπέστησαν ζημιές εννέα σταθμευμένα οχήματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατοίκων ή περαστικών.