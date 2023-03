Οικονομία

Ποτά - “μπόμπες”: Κύκλωμα έσπρωξε 500000 φιάλες σε κάβες και κέντρα διασκέδασης (εικόνες)

Πως “πλημμύριζαν” την αγορά με λαθραία ποτά, τα δεκάδες μέλη της σπείρας, αποκομίζοντας “χρυσά κέρδη”, παίζοντας με την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία εισήγαγε λαθραία από τη Βουλγαρία αλκοολούχα ποτά και τα διακινούσε προς πώληση σε κάβες ποτών, μίνι μάρκετ, επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα διασκέδασης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 21 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμα 9 άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη εισαγωγή από τη Βουλγαρία αλκοολούχων ποτών, αμφιβόλου προελεύσεως, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν φορτηγά, τα οποία μετέφεραν νόμιμα άλλα προϊόντα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα απέκρυπταν τα αλκοολούχα ποτά σε ειδικά διαμορφωμένα παλέτες, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνονται αντιληπτά.

Για την προσωρινή αποθήκευσή τους χρησιμοποιούσαν αποθήκη σε περιοχή της Εύβοιας, ενώ στη συνέχεια το παράνομο φορτίο μεταφερόταν σε αποθήκες στην Αττική, όπου λάμβανε χώρα η τοποθέτηση πλαστών ελληνικών ετικετών στις φιάλες.

Ακολούθως, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διοχέτευαν τις ποσότητες σε κάβες ποτών, μίνι μάρκετ, επιχειρήσεις εστίασης καθώς και κέντρα διασκέδασης σε περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους, επιχειρήσεις και οχήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19.588 φιάλες αλκοολούχων ποτών,

50.000 ετικέτες επώνυμων αλκοολούχων ποτών,

2 φορτηγά και 5 Ι.Χ. οχήματα,

7.144 ευρώ,

30 κινητά και

πλήθος εργαλείων και σημειώσεων.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την κατασχεθείσα ποσότητα των αλκοολούχων ποτών ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα από την αρχή της παράνομης δραστηριότητάς της, η εγκληματική οργάνωση διακίνησε περισσότερες από 500.000 φιάλες, που αντιστοιχεί σε ποσό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ παράνομου κέρδους.

Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι φιάλες θα παραδοθούν στις τελωνειακές Αρχές, ενώ δείγμα από τα αλκοολούχα ποτά θα αποσταλεί για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

