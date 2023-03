Αθλητικά

Indian Wells: Η Σάκκαρη “λύγισε” από την Σαμπαλένκα (εικόνες)

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατόρθωσε να επαναλάβει τον περσινό άθλο της, καθώς βρήκε απέναντι της τον “τοίχο” Αρίνα Σαμπαλένκα.

Το εμπόδιο της Αρίνα Σαμπαλένκα αποδείχθηκε ανυπέρβλητο για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία δεν μπόρεσε να επαναλάβει την περυσινή της επιτυχία και να φτάσει στον τελικό του Indian Wells.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Λευκορωσίδα (νο2 στον κόσμο), η οποία απέδειξε πως είναι πανέτοιμη να διεκδικήσει το τρόπαιο στο 1000άρι τουρνουά που ολοκληρώνεται την Κυριακή στην έρημο τηε Καλιφόρνια.

Μετά από τέσσερις αγώνες που κρίθηκαν υπέρ της στα τρία σετ, αυτή την φορά η 27χρονη πρωταθλήτρια (νο7 στον κόσμο) δεν μπόρεσε να πάρει σετ από την σπουδαία αντίπαλό της, η οποία κάνοντας τρία break στο πρώτο σετ έφτασε πολύ εύκολα στο 1-0 (6-2) και με τη ψυχολογία στα ύψη δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια για να γίνει η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού.

Η Σάκκαρη στον 27ο ημιτελικό της καριέρας της στο Tour γνώρισε την 20ή ήττα, τρίτη μέσα στο 2023 μετά το τουρνουά του Λιντς από την Πέτρα Μάρτιτς και εκείνη στο Ντουμπάι από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Με τηn νίκη της, η Σαμπαλένκα έκανε το 5-3 στα H2H απέναντι στην Σπαρτιάτισα, εκμεταλλευόμενη σε μεγάλο βαθμό το σερβίς της, κάτι που δεν είχε σε καθόλου καλή βραδιά η Σάκκαρη.

Η κάτοχος του Australian Open και μία από τις πιο φορμαρισμένες παίκτριες στο τρέχον έτος, μπήκε πολύ δυνατά και στο δεύτερο σετ.

Προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 2-0, αλλά η Σάκκαρη έκανε αμέσως break και μείωσε σε 2-1, σφίγγοντας τη γροθιά της κι ελπίζοντας σε αλλαγή του σκηνικού.

Κι αν ισοφάρισε κρατώντας το σερβίς της, το σετ στη συνέχειά του είχε σχεδόν την ίδια κατάληξη με το πρώτο.

Η Λευκορωσίδα πήρε τρία διαδοχικά game, προηγήθηκε με 5-2 και παρότι η Σάκκαρη μείωσε σε 5-3 δεν είχε κανένα πρόβλημα στο δικό της σερβίς να κλείσει τον αγώνα με 6-3 σε 83 λεπτά.

